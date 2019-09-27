美售台武器只会助长“台独”嚣张气焰、破坏台海和平稳定

本报北京9月26日电 （记者程龙）国务院台办发言人马晓光26日就美方解密涉及对台售武的所谓备忘录答记者问指出，两岸关系和平发展是台海和平稳定的关键。美售台武器只会助长“台独”分裂势力的嚣张气焰，只会进一步破坏台海和平稳定。

记者问：据报道，美方日前解密了1982年美国前总统里根在“八·一七公报”签署后发给前国务卿舒尔茨和前防长温伯格的一份备忘录。该备忘录称无论是数量还是性能，台湾相对于中国大陆的防卫能力都应该得到维持。请问对此有何评论？马晓光作了上述表示。

马晓光说，外交部已就此表明了我们的严正立场。美国内部单方面搞的所谓备忘录，其内容严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违反国际关系基本准则，是完全错误和无效的。

马晓光指出，两岸关系和平发展是两岸同胞的共同愿望。我们愿意尽最大努力、以最大诚意争取和平统一的前景，同时，我们捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移！中国必须统一，也必然统一。这一历史大势是任何人任何势力都无法阻挡的！

《 人民日报 》（ 2019年09月27日 06 版）

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