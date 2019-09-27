美售台武器只会助长“台独”嚣张气焰、破坏台海和平稳定

本报北京9月26日电 （记者程龙）国务院台办发言人马晓光26日就美方解密涉及对台售武的所谓备忘录答记者问指出，两岸关系和平发展是台海和平稳定的关键。美售台武器只会助长“台独”分裂势力的嚣张气焰，只会进一步破坏台海和平稳定。
记者问：据报道，美方日前解密了1982年美国前总统里根在“八·一七公报”签署后发给前国务卿舒尔茨和前防长温伯格的一份备忘录。该备忘录称无论是数量还是性能，台湾相对于中国大陆的防卫能力都应该得到维持。请问对此有何评论？马晓光作了上述表示。
马晓光说，外交部已就此表明了我们的严正立场。美国内部单方面搞的所谓备忘录，其内容严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违反国际关系基本准则，是完全错误和无效的。
马晓光指出，两岸关系和平发展是两岸同胞的共同愿望。我们愿意尽最大努力、以最大诚意争取和平统一的前景，同时，我们捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移！中国必须统一，也必然统一。这一历史大势是任何人任何势力都无法阻挡的！
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】