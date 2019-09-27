人民网>>国际

外交部驻港公署

敦促美国会停止推动涉港议案的“玩火把戏”

2019年09月27日04:18  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社香港9月26日电  （记者方栋）9月25日，美国国会参众两院外委会审议通过“2019年香港人权与民主法案”，抹黑香港人权民主状况，诋毁中央政府对港政策。外交部驻香港特区特派员公署负责人26日敦促美国国会停止推动涉港议案的“玩火把戏”，否则必将引火烧身、玩火自焚。

　　负责人表示，美国国会外委会此举罔顾事实、颠倒黑白，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干预香港事务和中国内政，中方已就此向美方提出严正交涉，表达强烈不满和坚决反对。

　　负责人表示，回归以来，中央政府一直严格按照宪法和基本法办事，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民依法享有前所未有的广泛权利与自由。香港的法治指数、自由指数国际排名大大领先于美国。香港围绕修例的事态已完全变质，激进势力和暴力分子肆意破坏公共秩序、毁坏公共设施、暴力袭击警察、到处打砸烧，所作所为已远远超出正常游行集会的范畴，践踏了道德和法治的底线，挑战了“一国两制”原则底线。美方一些议员却恬不知耻，以莫须有的所谓“人权”“民主”等问题为幌子，肆意插手香港事务，公然为反中乱港势力和激进暴力分子撑腰打气，再次证明他们就是不折不扣的干预黑手。

　　负责人指出，过去十年，美国从香港所获贸易顺差总额累计高达2970亿美元，是美国最大的顺差来源地，目前有1300多家美国公司在港经营。保持香港繁荣稳定和“一国两制”行稳致远，符合包括美方在内国际社会的共同利益。美方一些议员为一己政治私利，执意推动有关涉港法案，不仅是与包括香港同胞在内的中国人民过不去，也是与各国在港企业和公民的利益过不去，必将损害美国在香港的利益，搬起石头砸自己的脚。所有香港繁荣稳定的持份者都应该站出来齐声谴责和坚决反对。

　　负责人强调，香港取得今天的成就，是以祖国内地为坚强后盾，通过历代香港人顽强拼搏、接续奋斗创造出来的，不是任何外国恩赐施舍的。任何外国施压威胁吓不倒中国人民，任何搞乱香港的图谋都注定失败。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中方绝不会坐视外部势力肆意干预香港事务，敦促那些美国议员立刻停止推动涉港议案的“玩火把戏”，否则必将引火烧身、玩火自焚。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月27日 04 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved