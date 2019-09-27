敦促美国会停止推动涉港议案的“玩火把戏”

新华社香港9月26日电 （记者方栋）9月25日，美国国会参众两院外委会审议通过“2019年香港人权与民主法案”，抹黑香港人权民主状况，诋毁中央政府对港政策。外交部驻香港特区特派员公署负责人26日敦促美国国会停止推动涉港议案的“玩火把戏”，否则必将引火烧身、玩火自焚。

负责人表示，美国国会外委会此举罔顾事实、颠倒黑白，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干预香港事务和中国内政，中方已就此向美方提出严正交涉，表达强烈不满和坚决反对。

负责人表示，回归以来，中央政府一直严格按照宪法和基本法办事，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民依法享有前所未有的广泛权利与自由。香港的法治指数、自由指数国际排名大大领先于美国。香港围绕修例的事态已完全变质，激进势力和暴力分子肆意破坏公共秩序、毁坏公共设施、暴力袭击警察、到处打砸烧，所作所为已远远超出正常游行集会的范畴，践踏了道德和法治的底线，挑战了“一国两制”原则底线。美方一些议员却恬不知耻，以莫须有的所谓“人权”“民主”等问题为幌子，肆意插手香港事务，公然为反中乱港势力和激进暴力分子撑腰打气，再次证明他们就是不折不扣的干预黑手。

负责人指出，过去十年，美国从香港所获贸易顺差总额累计高达2970亿美元，是美国最大的顺差来源地，目前有1300多家美国公司在港经营。保持香港繁荣稳定和“一国两制”行稳致远，符合包括美方在内国际社会的共同利益。美方一些议员为一己政治私利，执意推动有关涉港法案，不仅是与包括香港同胞在内的中国人民过不去，也是与各国在港企业和公民的利益过不去，必将损害美国在香港的利益，搬起石头砸自己的脚。所有香港繁荣稳定的持份者都应该站出来齐声谴责和坚决反对。

负责人强调，香港取得今天的成就，是以祖国内地为坚强后盾，通过历代香港人顽强拼搏、接续奋斗创造出来的，不是任何外国恩赐施舍的。任何外国施压威胁吓不倒中国人民，任何搞乱香港的图谋都注定失败。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中方绝不会坐视外部势力肆意干预香港事务，敦促那些美国议员立刻停止推动涉港议案的“玩火把戏”，否则必将引火烧身、玩火自焚。

《 人民日报 》（ 2019年09月27日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)