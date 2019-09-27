就美国国会参众两院外委会通过所谓“2019年香港人权与民主法案”发表声明

新华社香港9月26日电 中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室负责人26日发表声明，对美国国会参众两院外委会通过所谓“2019年香港人权与民主法案”，表示强烈谴责和坚决反对。

该负责人指出，近期香港一些极端激进分子的暴力行为，已经突破了法律和道德的底线，严重破坏香港社会安全稳定，公然挑战国家权威和“一国两制”原则底线，并带有恐怖主义的特征。尽快止暴制乱、恢复秩序已经成为香港社会各界最广泛的共识，香港保持繁荣稳定也符合包括美国在内的世界各国利益。而美国一些政客打着“自由和正义”的幌子，罔顾事实、颠倒黑白、是非不分，无视香港社会各界的民意诉求，无视国际关系基本准则，公然插手香港事务企图对华施压，充分暴露其不可告人的政治用心。美国国会参众两院外委会通过所谓“2019年香港人权与民主法案”，这种干涉中国内政的行径，不得人心，是注定要失败的。我们对此表示强烈谴责和坚决反对。

该负责人重申，香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针得到贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障，“一国两制”在香港的实践取得了举世公认的成功。“一国两制”是香港保持长期繁荣稳定的最佳制度，符合国家根本利益，符合全国人民共同意愿。无论遇到什么样的困难和挑战，我们对“一国两制”方针的信心和决心都绝不会动摇，推进“一国两制”实践的信心和决心都绝不会动摇。

该负责人强调，香港是中国的香港，香港特别行政区的事务纯属中国内政，不容任何外部势力干预，香港的未来和命运前途必须也只能掌握在包括香港同胞在内的全体中国人民手中。任何企图破坏“一国两制”、破坏香港繁荣稳定的行为，都是包括广大香港同胞在内的全体中国人民不能允许的。我们呼吁美国国会和有关政客认清大势、看清民意，立即停止干预香港特区事务和中国内政的行为！

《 人民日报 》（ 2019年09月27日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)