就美国国会参众两院外委会通过所谓“2019年香港人权与民主法案”发表声明

新华社北京9月26日电 美国东部时间9月25日，美国国会参众两院外委会不顾中国人民的强烈反对，通过了由部分议员提出的所谓“2019年香港人权与民主法案”。对于这一粗暴干涉中国内政、严重践踏国际法和国际关系基本准则的行径，我们强烈谴责、坚决反对。

香港是中国的香港，香港特别行政区的事务纯属中国内政，任何外部势力不得干涉。任何危害中国国家主权安全、挑战中央权力和基本法权威、利用香港对内地进行渗透破坏的活动，都是对“一国两制”底线的挑战，不管来自何方，都是包括广大香港同胞在内的全体中国人民不能允许的。

香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障，“一国两制”实践在香港取得的成功举世公认。在中国中央政府的大力支持下，香港保持自由港和单独关税区地位，在经济、贸易、金融、航运、通讯、旅游、文化、体育等领域以“中国香港”名义，单独地同世界各国、各地区及有关国际组织保持和发展关系，签订和履行有关协议。这些都是任何不带偏见的人所公认的客观事实，是对华抱有敌视态度的极少数人所诋毁不了的。

香港是美国的主要贸易伙伴之一。保持香港的长期繁荣稳定，符合包括美方在内的世界各国利益。美国国会及一些政客以人权与民主为幌子，通过所谓“2019年香港人权与民主法案”，目的是为反中乱港势力和少数暴徒打气撑腰，为香港的乱局火上加油。这将严重伤害中美关系，对美国自身也没有任何好处。

还必须指出，香港一小撮反中乱港分子四处乞求外部势力干涉，背叛国家，出卖香港利益，他们叛国祸港的行径，必将遭到广大爱国爱港人士唾弃，被永远钉在历史的耻辱柱上。

我们强烈敦促美国国会及一些政客停止粗暴干涉香港事务，少做破坏中美关系大局的事，多做有利于两国长远发展和根本利益的事。

《 人民日报 》（ 2019年09月27日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)