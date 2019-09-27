人民网>>国际

国务院港澳办新闻发言人

就美国国会参众两院外委会通过所谓“2019年香港人权与民主法案”发表声明

2019年09月27日04:18  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京9月26日电  美国东部时间9月25日，美国国会参众两院外委会不顾中国人民的强烈反对，通过了由部分议员提出的所谓“2019年香港人权与民主法案”。对于这一粗暴干涉中国内政、严重践踏国际法和国际关系基本准则的行径，我们强烈谴责、坚决反对。

　　香港是中国的香港，香港特别行政区的事务纯属中国内政，任何外部势力不得干涉。任何危害中国国家主权安全、挑战中央权力和基本法权威、利用香港对内地进行渗透破坏的活动，都是对“一国两制”底线的挑战，不管来自何方，都是包括广大香港同胞在内的全体中国人民不能允许的。

　　香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障，“一国两制”实践在香港取得的成功举世公认。在中国中央政府的大力支持下，香港保持自由港和单独关税区地位，在经济、贸易、金融、航运、通讯、旅游、文化、体育等领域以“中国香港”名义，单独地同世界各国、各地区及有关国际组织保持和发展关系，签订和履行有关协议。这些都是任何不带偏见的人所公认的客观事实，是对华抱有敌视态度的极少数人所诋毁不了的。

　　香港是美国的主要贸易伙伴之一。保持香港的长期繁荣稳定，符合包括美方在内的世界各国利益。美国国会及一些政客以人权与民主为幌子，通过所谓“2019年香港人权与民主法案”，目的是为反中乱港势力和少数暴徒打气撑腰，为香港的乱局火上加油。这将严重伤害中美关系，对美国自身也没有任何好处。

　　还必须指出，香港一小撮反中乱港分子四处乞求外部势力干涉，背叛国家，出卖香港利益，他们叛国祸港的行径，必将遭到广大爱国爱港人士唾弃，被永远钉在历史的耻辱柱上。

　　我们强烈敦促美国国会及一些政客停止粗暴干涉香港事务，少做破坏中美关系大局的事，多做有利于两国长远发展和根本利益的事。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月27日 04 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved