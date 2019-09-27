就美国国会众院外委会通过涉港决议案发表谈话

新华社北京9月26日电 针对美国国会众院外委会通过所谓涉港决议案，全国人大外事委员会发言人尤文泽26日表示，该决议案打着“保护香港民众言论、和平集会自由”的旗号，恶意攻击中国中央政府破坏“一国两制”、“干涉”香港事务，诋毁抹黑香港警方捍卫法治的正义之举，再次暴露了美国国会一些人插手香港事务、干涉中国内政的险恶用心。中国全国人大外事委员会对此予以强烈谴责、表示坚决反对。

尤文泽说，根据中华人民共和国宪法和香港特别行政区基本法，中央对香港特别行政区具有全面管治权。全国人民代表大会授权香港特别行政区依照基本法的规定实行高度自治。香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民依法享有前所未有的广泛权利和自由，这是有目共睹的事实。

尤文泽说，香港“反修例”游行示威持续三个多月，已完全超出正常集会游行范畴，演化为极端暴力行为，严重损害香港法治，严重破坏社会秩序，严重挑战“一国两制”原则底线。大量事实证据显示，香港警察依法拘捕的暴力分子涉嫌非法集结、非法禁锢、纵火、伤人等多项罪名。近来，少数激进暴力分子的武力不断升级，使用包括汽油弹等具有高杀伤性武器袭击特区政府和警员，已出现恐怖主义倾向。然而，美国国会一些议员对此不闻不问，反而将香港特区政府依法依规处置暴力行为贴上“滥用暴力”、“损害香港公民言论、和平集会自由”的标签。我们不禁要问，这些美国国会议员在打击暴力犯罪问题上的立场何在？正义和良知何在？道德底线何在？

尤文泽表示，无论遇到什么样的困难和挑战，我们对“一国两制”方针的信心和决心都绝不会动摇，推进“一国两制”实践的信心和决心都绝不会动摇，也绝不会容忍任何危害国家主权安全、挑战中央权力和香港特别行政区基本法权威、利用香港对内地进行渗透破坏的活动。

尤文泽强调，我们强烈敦促美国国会众院摒弃政治偏见和双重标准，停止对中方的无端指责，停止插手香港事务，停止干涉中国内政，停止为中美关系发展和合作设置障碍。

《 人民日报 》（ 2019年09月27日 04 版）

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