就美国国会参众两院外委会审议通过“2019年香港人权与民主法案”发表声明

新华社北京9月26日电 全国人大外事委员会26日就美国国会参众两院外委会审议通过“2019年香港人权与民主法案”发表声明，声明如下：

9月25日，美国国会参众两院外委会不顾中方多次严正交涉，执意审议通过少数议员鼓噪的“2019年香港人权与民主法案”。该法案打着“人权”、“民主”的幌子，公然插手香港事务，粗暴干涉中国内政。中国全国人大外事委员会对此予以强烈谴责、表示坚决反对。

中华人民共和国宪法和香港特别行政区基本法共同构成香港特别行政区的宪制基础。全国人民代表大会授权香港特别行政区依照基本法规定实行高度自治。香港回归祖国以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治得到全面有效实施，香港同胞当家作主，依照宪法、基本法以及特别行政区本地法律享有广泛的自由和民主权利。

当前香港围绕修改《逃犯条例》出现的事态已完全变质。香港一些激进势力和暴力分子肆意破坏公共秩序，毁坏公共设施、暴力袭击警察，到处大搞打砸烧，践踏了道德底线，突破了法治底线，挑战了“一国两制”原则底线。美国国会一些议员无视这些人的恶劣行径，执意推动两院外委会审议通过上述法案，公然为这些激进暴力分子和分裂势力撑腰打气，是对中国内政的粗暴干涉，充分暴露了美国会一些人搞乱香港、牵制中国发展的险恶用心。

香港是中国的香港，香港事务是中国的内政。香港的繁荣稳定有包括广大香港同胞在内的14亿中国人民共同守护，任何人、任何外部势力都不要妄图以施压改变香港的未来，任何危害中国国家主权安全、挑战中央权力和基本法权威的行径，都是对底线的触碰，都注定要失败。

我们奉劝一些长期对华怀有偏见的美国议员正视事实，遵守国际法和国际关系基本准则，立即停止推动审议有关涉港法案，停止以任何形式干预香港事务的做法，多做有利于中美互信合作的事。

《 人民日报 》（ 2019年09月27日 04 版）

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