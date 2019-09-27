王毅会见基里巴斯总统兼外长马茂

本报联合国9月25日电 （记者章念生、李晓宏、杨俊、李凉）当地时间9月25日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见基里巴斯总统兼外长马茂。

王毅表示，9月20日，贵国政府发表声明，承认一个中国原则，宣布同台湾当局“断交”并将同中华人民共和国恢复外交关系，这是一个正确的决断，是基里巴斯独立自主做出的选择，中方对此高度赞赏。时间必将证明，这一决定完全符合基里巴斯国家和人民的根本和长远利益。今天你专程来中国常驻联合国代表团，再次对外发出基里巴斯愿意加快推进同中国复交进程的清晰信号。我们对此表示欢迎。

马茂代表基里巴斯人民向习近平主席和中国人民致以诚挚问候。马茂表示，基里巴斯政府作出同台湾当局“断交”、同中华人民共和国复交的决定，是基于基里巴斯国家和人民利益作出的自主抉择。基方日益认识到，基要实现国家发展，需要中国这样的伟大兄弟和朋友。基方希尽快与中国恢复正式外交关系。

《 人民日报 》（ 2019年09月27日 03 版）

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