9月26日傍晚，北京展览馆迎来两位尊贵客人——柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼、太后诺罗敦·莫尼列·西哈努克参观了“伟大历程 辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”。

一幅幅历史照片、一件件文献实物，呈现了新中国70年奋进征程，也勾起了两位友人关于柬中友好的回忆。

在展览“屹立东方”部分，播放着新中国开国大典的黑白影像，莫尼列太后向西哈莫尼国王一一介绍影像中出现的中华人民共和国开国元勋、她的老朋友们。“我与中国历届领导人都相识，有着特殊的友谊，为此我感到十分自豪。”莫尼列太后说道。

在“中国代表团出席亚非会议”的照片前，莫尼列太后指着照片中央的周恩来总理说：“这是西哈努克太皇与周总理首次见面。”谈及这段往事，莫尼列太后的脸上不禁浮现出会心微笑。

“1958年是我第一次来中国”“我曾去过延安，参观过毛泽东主席住过的窑洞”……在第一辆“红旗”轿车下线、农村合作社入社场景等各年代的代表性照片前，莫尼列太后感触良多，讲述自己和中国的往事回忆。

在记录中华人民共和国恢复在联合国合法席位的历史性照片前，莫尼列太后和西哈莫尼国王驻足良久。“1971年之前，西哈努克太皇就曾多次前往联合国发表演讲，支持恢复中国在联合国的合法席位。”莫尼列太后回忆道。

展览在“改革开放”部分集中展现了中国日新月异的变化。西哈莫尼国王表示，这一大型展览充分展示了新中国成立70年来各领域所取得的伟大发展成就。他说，“70年来，在中国共产党的英明领导下，中国人民使自己的国家日益强大。我代表柬埔寨和柬埔寨人民对此表示高度的钦佩和赞赏”。

莫尼列太后连连点头，“新中国70年来的发展变化，可以说是日新月异。我衷心祝愿中国在习近平主席的领导下取得更大成就”。她还饱含深情地补充道：“正如西哈努克太皇当年所说，我们和中国人民是相互尊敬、相互友爱的好朋友，中国是我们的第二故乡。值此中国国庆节来临之际，衷心祝愿伟大的中国繁荣昌盛，兄弟般的中国人民幸福安康。”

《 人民日报 》（ 2019年09月27日 03 版）

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