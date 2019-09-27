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“中国走在绿色发展的道路上”（一带一路中外媒体采访调研行）

本报记者   李志强  史鹏飞  苏  滨

2019年09月27日04:15  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，贵州省毕节市织金县民族工艺文化交流中心里，“一带一路”新闻合作联盟短期访学班的学员们在一幅刺绣前驻足观看，它是用马尾和丝线以苗族传统蜡染刺绣工艺制成的。“中国少数民族的传统技艺真是太神奇了！”毛里求斯挑战报媒体集团新闻部主任帕特里克·希尔伯特说，“文化的多样性需要保护，蜡染刺绣产业既保护了传统文化，又带动了当地经济发展，对毛里求斯也是很好的借鉴。”

　　天高云淡，微风轻抚。船行至黔西县乌江源百里画廊，两岸层峦叠翠，外媒朋友们纷纷拿出相机拍个不停。“这里环境优美，让我感觉仿佛置身于人间仙境里。”加纳广播公司高级编辑戴安娜·弗森说，“经济发展不以破坏环境为代价，中国走在绿色发展的道路上。”

　　傍晚时分，访学班成员一行来到黔东南苗族侗族自治州雷山县朗德苗寨，苗族姑娘摆下独特的“十二道拦门酒”，热情欢迎远方来客。连喝了十二碗酒的南非《先驱报》和《周末邮报》总编辑恩瓦比萨·马昆加兴奋地说：“这里的人们真的很热情，村寨生活安宁又幸福，我很羡慕！”芦笙一响，热情的村民们又邀请他跳起欢快的舞蹈。

　　在朗德，悬挂着“苗家乐”“芦笙手之家”“非遗传承人”等标牌的吊脚楼鳞次栉比，独特的村寨风光和原汁原味的民族文化，让外媒朋友们陶醉不已。戴安娜·弗森动情地说，“传统民族文化村落就像人的眼睛一样珍贵，一定要为子孙后代保护好这份独特的人文遗产”。

　　贵州是一个多民族共居的省份，世居民族有汉族、苗族、布依族、侗族、土家族、彝族等近20个。南非独立传媒集团政治新闻部主任斯菲索·马兰古来到贵州后连连赞叹：“这么多民族亲如一家地生活在一起，太了不起了！”

　　近年来，贵州着力巩固提升“多彩贵州”品牌，不断推动民族文化与旅游深度融合发展，旅游总收入和入黔游客数量迅猛增长。去年，“云游贵州”全域智慧旅游服务平台和“云游贵州”APP上线，实现了全省查询咨询、建议投诉、交通气象等旅游资讯实时分享。尼日利亚《每日信报》司法新闻主编约翰·阿祖说，“充分利用互联网等科技手段传承传统文化、服务旅游发展，贵州为游客提供了更好的文化旅游体验。”


　　《 人民日报 》（ 2019年09月27日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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