9月25日上午，秋日的北京天空湛蓝，碧空如洗。北京展览馆前人头攒动，热闹非常。应外交部邀请，来自130多个国家的150多位外国驻华使节和国际组织驻华代表，参观了“伟大历程 辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”。

他们在一幅幅定格历史的照片前驻足，在一件件见证历史的展品前观摩，不时拿出手机拍照留念。对于新中国成立70年来取得的辉煌成就，他们表示由衷钦佩，认为中国改革开放和现代化建设的经验，对发展中国家和全世界都极具借鉴意义。

“中国是国际舞台不可或缺的重要力量”

“今天的展览内容非常丰富，以后有时间我还会再来。”俄罗斯驻华大使杰尼索夫是资深汉学家，他用流利的汉语对记者表示：“我是外国人，同时我也是一个‘老北京人’。”杰尼索夫上世纪70年代末曾在中国工作，作为中国改革开放的见证者，他认为，世界上没有哪个国家能够与中国的发展进步相提并论。“70年建设，新中国成就举世无双！”

“70年来，中国科技、工业、民生等方面都发生了翻天覆地的变化。”卢森堡驻华大使俞博生告诉记者，在展览中，他看到了中国人民奋勇拼搏的伟大努力，这是新中国成功的秘诀，令人钦佩。他认为，近年来卢中之间合作愈加紧密，目前正在推进绿色金融等领域的创新合作。“中国是国际舞台不可或缺的重要力量，无论在政治、经济还是其他领域，也是欧盟重要的合作伙伴，希望双方继续创造发展机遇。”

“今天的展览让我感到非常震撼。只要想一想7亿多人口成功脱贫这个事实，就觉得不可思议，这是一个举世无双的成就。”古巴驻华大使拉米雷斯告诉记者。

阿尔及利亚驻华大使布哈利法说，他在北京常驻了3年半时间，中国的快速发展和进步是前所未有的，这里充满生机和活力。“通过此次展览，我看到了中国人民依靠勤劳和智慧取得的一个又一个瞩目成绩。祝愿中国继续取得一个又一个伟大新成就，祝福中国人民的生活越来越幸福！”

“生活在中国是一件无比幸福的事情”

巴西驻华大使瓦莱告诉记者，在新中国成立70周年这个特殊的时间点，展览给大家提供了一个回忆、铭记和展望的机会。对于青年一代来说，展览也给他们提供了了解、学习历史的机会，正是先辈们的努力，才建立了如今现代化的中国。

瓦莱说：“对于一个体量如此庞大的国家，能在多年保持中高速甚至高速的经济增长，非常不易。不仅是我，所有外国人都会为此惊叹。”瓦莱表示，巴西和中国双边关系友好亲密，比如巴中地球资源卫星就是两国合作的成果。

吉尔吉斯斯坦驻华大使巴克特库古娃对记者表示，通过展览，她对中国共产党和中国人民70年来取得的伟大成就更为了解和敬佩。诸多展览内容中，最让她动容的是《人民日报》上刊登的新中国第一辆拖拉机、第一辆汽车等报道。“这场展览全面展现了中国人民70年来走过的奋斗道路。”

从2000年首次来到中国，再到2016年来华担任大使，这期间中国的变化令突尼斯驻华大使哈立德赞叹不已。“我看到了中国发生的巨大变化。中国在社会、经济、环境保护等领域取得了重要成就，生活在中国是一件无比幸福的事情。”

“一个政党的战略定力和对民众的坚定承诺能够给一个国家带来如此大的改变，这是非常鼓舞人心的。”津巴布韦驻华大使切东多表示，津巴布韦和中国的双边关系非常稳固，而且具有深厚的历史积淀。中国坚定支持津巴布韦的独立和建设事业，感谢中国多年来对津巴布韦的帮助。“如今，通过中非合作论坛机制和共建‘一带一路’，我们的未来将更加美好。”

“中国人民始终如一的奋斗精神令人敬佩”

来到介绍中国女科学家屠呦呦的展板前，驻华大使们纷纷发出感叹。“她是诺贝尔奖获得者，青蒿素对非洲治愈疟疾贡献巨大。”塞内加尔驻华大使恩迪亚耶告诉记者，整个参观仿佛是时光旅行，从中可以看到中国70年来从积贫积弱到繁荣富强的奋斗历程。

“最令人敬佩的是，中国实现了全方位的发展。”恩迪亚耶说，当年刚从战火里走出来的新中国就开始独立发展工业和科技等，其中很多独立自主、艰苦奋斗的经验值得非洲国家学习和借鉴。“新中国的建设成就证明，人民团结起来的集体力量是无穷的，这也是中国成功的重要秘诀。”

中国国产大飞机C919、北京大兴国际机场……在模型前，几内亚驻华大使杜尔拍了不少照片。“蔚为壮观！”杜尔对记者说，本次展览内容丰富、给人启迪。他说，中国曾和非洲国家有着相似的历史遭遇，走上独立自主的发展道路后中国取得了一系列辉煌成就，这对广大非洲国家来说非常振奋。当前，几内亚和中国在基础设施建设、文化、科研等领域都开展了重要合作。“中国在实现自身发展的同时，也真心实意帮助非洲国家，开展互利共赢的合作，为我们提供了巨大支持。”

阿联酋驻华大使扎希里说：“我向中国政府和中国人民致以最衷心的祝贺。在中国共产党的正确领导下，新中国从成立初期的艰难起步，到如今在科技、工业等诸多领域全球领先，成就令人惊叹。”

萨尔瓦多驻华大使馆公使衔参赞弗洛里斯说：“展览中每一张照片都胜过千言万语，它们都是新中国70年变化的缩影。中国人民始终如一的奋斗精神令人敬佩。”

（本报记者李锋、刘歌、颜欢、曲颂、龚鸣）

《 人民日报 》（ 2019年09月27日 03 版）

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