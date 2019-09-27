8月我国国际货物和服务贸易顺差164亿美元

新华社北京9月26日电（记者刘开雄）国家外汇管理局26日发布数据，2019年8月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差1151亿元，折合164亿美元。
其中，货物贸易收入14873亿元，支出11867亿元，顺差3006亿元；服务贸易收入1343亿元，支出3198亿元，逆差1855亿元。
此外，外汇局当日还公布了2019年6月末中国银行业对外金融资产负债数据。2019年6月末，我国银行业对外金融资产11459亿美元，对外负债13430亿美元，对外净负债1971亿美元，其中，人民币净负债3181亿美元，外币净资产1210亿美元。
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