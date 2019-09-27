人民网>>国际

8月我国国际货物和服务贸易顺差164亿美元

2019年09月27日01:25  来源：新华社
 

新华社北京9月26日电（记者刘开雄）国家外汇管理局26日发布数据，2019年8月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差1151亿元，折合164亿美元。

其中，货物贸易收入14873亿元，支出11867亿元，顺差3006亿元；服务贸易收入1343亿元，支出3198亿元，逆差1855亿元。

此外，外汇局当日还公布了2019年6月末中国银行业对外金融资产负债数据。2019年6月末，我国银行业对外金融资产11459亿美元，对外负债13430亿美元，对外净负债1971亿美元，其中，人民币净负债3181亿美元，外币净资产1210亿美元。

(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved