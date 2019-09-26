中国驻日本大使馆举办“新中国成立70周年纪念招待会”

中国驻日本大使孔铉佑在纪念招待会上致辞

人民网东京9月26日电 （滕雪 李沐航）中国驻日本大使馆26日晚于东京举办国庆招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。中国驻日本大使孔铉佑、日本自民党干事长二阶俊博、日本前首相福田康夫、日本国际贸易促进协会会长河野洋平等日本政经各界以及各国驻日使领馆外交人员、中日友好团体人士、在日中资企业人士等逾千名嘉宾出席了招待会。日本首相安倍晋三、公明党代表山口那津男、丰田汽车公司社长丰田章男等人士通过视频送上了对新中国成立70周年的祝福以及对中日关系友好发展的祝愿。

孔铉佑大使在致辞中首先对到场庆祝新中国70华诞的中外友好人士表示感谢，并介绍了中国70年来在经济、外交等多个方面和领域取得的成绩。他指出，中国在谋求自身发展的同时展现出应有的担当和作为，有力促进了世界和平、发展和繁荣。中国将继续致力做世界和平的建设者、全球发展的贡献者和国际秩序的维护者，推动构建新型国际关系，构建人类命运共同体，为建设更加繁荣美好的世界而不懈努力。孔铉佑大使表示，2019年是中华人民共和国成立70周年，日本也进入了“令和”时代，中日两国和两国关系都站在新的历史起点，迎来了新的发展机遇。二十国集团大阪峰会期间，中日两国领导人就共同构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，共同推动中日关系沿着正确轨道前行。孔铉佑大使衷心希望两国各界抓住历史机遇，推动中日关系向更高水平发展。

日本首相安倍晋三通过视频表达了对新中国成立70周年的祝福，并代表日本政府及日本国民致以最诚挚的祝贺。他表示，中日两国对亚洲以及世界和平、繁荣都共同肩负重大责任，两国加强合作不仅对双方自身具有重要意义，对亚洲乃至世界的和平与繁荣也不可或缺。两国应携手推动解决地区和世界难题，共同为国际社会作出贡献。

河野洋平也在致辞中表达了对新中国发展成就的钦佩和赞赏。他表示，中国在世界上拥有举足轻重的位置，特别是改革开放以来，中国经济快速发展、深度融入经济全球化，现已成为世界第二大经济体，取得了举世瞩目的发展成就。相信在中日两国不懈努力下，两国关系必将迎来更高层次的发展。

孔铉佑大使及大使夫人王秀君、二阶俊博、福田康夫、河野洋平、全日本华侨华人联合会会长贺乃和共同登台、切蛋糕，为新中国70华诞庆贺生日。

二阶俊博随后致祝酒辞，与全场来宾共同举杯，祝贺新中国70华诞、祝愿中日两国迎来和平友好发展的美好未来。

招待会现场气氛热闹祥和，各界来宾积极交流、愉快畅谈，对中国取得的巨大成就表示祝贺，并对中日两国友好关系的发展前景充满期待。

日本首相安倍晋三通过视频祝贺新中国成立70周年 日本国际贸易促进协会会长河野洋平致辞 孔铉佑大使及大使夫人王秀君（正中间）、二阶俊博（左二）、福田康夫（左一）、河野洋平（右二）、贺乃和（右一）共同切蛋糕

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