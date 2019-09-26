美再次干涉中国内政 外交部：立即停手

人民网北京9月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

问：昨天，美国对数家运输伊朗石油的中国石油企业以及一些个人实施制裁，你对此有何评论？中国政府会制止中国企业从伊朗进口石油吗？

答：中方对美方制裁中方企业和个人表示强烈不满和坚决反对。中方一贯坚决反对美国实施单边制裁和所谓“长臂管辖”，反对美方依据其国内法肆意打压中国企业的霸凌行径。

中方已经多次强调，包括中国在内的国际社会同伊朗在国际法框架内开展正常的合作，合理、合法，必须得到尊重和保护。美方罔顾各方的正当合法权益，肆意挥舞制裁大棒，是对国际关系基本准则的粗暴践踏，是逆潮流而动，不得人心。我们强烈敦促美方立即纠正错误做法。中方已经并将继续采取必要措施，坚定维护本国企业的合法权益。

问：据加拿大《环球邮报》等媒体报道，加情报机构将中国和俄罗斯列为利用大学“开放文化”获得知识和技术的国家，认为中国间谍活动是加大学面临的最重要和最清晰挑战。中方对此有何评论？

答：有关说法完全是子虚乌有，别有用心。我想强调的是，在21世纪的今天，国际合作是科技发展的必然要求，人文交流是无法阻挡的时代潮流。中加人文交流有利于增进两国人民相互理解和认知，也符合两国根本利益。

在当前中加关系面临困难的情况下，我们敦促加方少数人摒弃冷战思维和意识形态偏见，多做些有利于双边关系发展的事情，而不是相反。

问：23日，巴基斯坦总理伊姆兰·汗在纽约接受采访时称，中方为巴方提供了巨大发展机遇，不存在中巴经济合作背后的“取舍”问题。中方对此有何评论？

答：中方高度赞赏伊姆兰·汗总理接受采访时对中巴关系所作的积极评价，对他的表态完全赞同。

中巴两国是全天候战略合作伙伴，一贯相互信任，相互理解，相互支持，两国友谊牢不可破。当前，中巴关系发展势头良好。两国高层交往频繁，互利合作不断拓展深化。中巴经济走廊建设成果丰硕，产生了积极的经济社会效益，有力地促进了巴基斯坦的国家发展和民生改善。中巴开展友好合作，不仅符合两国共同利益，也有利于维护国际和平稳定与公平正义。我们愿同巴方共同努力，携手推动中巴关系不断取得新的发展，打造新时代更加紧密的命运共同体。

问：25日，国际货币基金组织（IMF）正式选举前世界银行首席执行官、保加利亚籍经济学家格奥尔基耶娃为IMF新任总裁。中方对此有何评论？

答：中方对格奥尔基耶娃女士当选国际货币基金组织新任总裁表示祝贺。我们注意到格奥尔基耶娃女士是1944年基金组织成立以来首位来自新兴市场经济体的总裁，具有丰富的在国际组织任职的经验。

国际货币基金组织是全球经济治理重要机构。中方希望基金组织在新任总裁的领导下，在维护世界经济金融稳定、完善全球经济治理、支持多边主义和开放型世界经济等方面发挥重要作用，同时，进一步提高新兴市场和发展中国家的代表性和话语权。中方也愿继续加强与基金组织的密切合作。

问：第一，美国国会参众两院的外委会正式通过了“香港人权与民主法案”，中方对此有何回应？第二，美国国会参院外委会通过了“台北法案”，建议同已经或正考虑解除对台湾当局“外交关系”的国家减少外交往来，中方有何评论？中方对美国会在目前这个时间点通过这两个法案有何评论？

答：北京时间今天凌晨，美国国会参众两院外委会审议通过“香港人权与民主法案”。中方已在第一时间作出了回应。外交部网站已经发布了回应内容，你看到了吧？如果你需要，我可以再重申一下我们的回应。（记者点头）

中方对美国国会参众两院外委会审议通过有关法案，公然为香港激进势力和暴力分子张目，粗暴干涉中国内政表示强烈愤慨和坚决反对。

香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针得到贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障。近三个月来，香港围绕修改《逃犯条例》出现的事态已完全变质。在外部势力和“反中乱港”势力鼓动、纵容下，香港激进势力和暴力分子肆意破坏公共秩序、毁坏公共设施、暴力袭击警察，到处大搞打砸烧，所作所为已远远超出正常游行集会的范畴，践踏了道德底线，突破了法治底线，挑战了“一国两制”的原则底线。止暴制乱、恢复秩序已成为香港社会各界当前最广泛的共识和最强烈的呼吁。

美国国会参众两院外委会无视香港激进势力和暴力分子的恶劣行径，无视香港社会各界的民意诉求，无视国际关系基本准则，执意审议通过上述涉港法案，是对中国内政的粗暴干涉，也充分暴露了美国会一些人搞乱香港、牵制中国发展的险恶用心。

这里我要指出，美国在港有8万多居民、1300多家企业和大量投资。美国会参众两院外委会通过有关法案，只会助长香港激进势力和暴力分子的嚣张气焰，进一步把香港搞乱，其结果不仅损害中方利益，也会损害美国的自身利益。任何人都不要低估中方维护国家主权、安全、发展利益，贯彻“一国两制”，维护香港繁荣稳定的坚定意志和坚强决心。美方损害中方利益的任何举动都会遭到我们的有力回击。

我要再次强调，中方强烈敦促美国会一些人认清形势，立即停止推动审议有关涉港法案，立即停止插手香港事务、干涉中国内政，以免进一步损害中美关系。

关于美国会参院外委会通过“台北法案”，我想指出，有关法案严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，中方坚决反对。一个中国原则是人心所向、大势所趋，也是国际社会的普遍共识。世界上已有179个国家同中国建交，美国早在40年前就已同中国建交，现在却阻挠其他主权国家同中国发展正常国家关系，这毫无道理，也自相矛盾。

我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止审议推动有关涉台消极议案，慎重妥善处理涉台问题，以免损害中美关系和台海和平稳定。

至于你提到一段时间以来，美国会的一系列消极动向，请你关注一下王毅国务委员兼外长当地时间24日晚上，在美国有关团体举办的晚宴上的演讲。演讲全面阐述了中方对发展中美关系的立场和主张，建议你仔细阅读。

我这里要说的是，我们希望美方能够同中方相向而行，在相互尊重的基础上管控分歧，在互利互惠的基础上拓展合作，共同推动以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

问：我们注意到，近日，国务委员兼外长王毅在《人民日报》发表了题为《谱写中国特色大国外交的时代华章》署名文章。这引发了社会各界对中国外交的热烈讨论。请问你怎么看？

答：日前，王毅国务委员兼外长在《人民日报》发表署名文章，全面回顾了新中国成立以来中国外交走过的不平凡历程和取得的伟大成就，引起各方高度关注。大家对中国外交工作的肯定和赞扬让我和我的同事们深受感动和鼓舞。大家对中国外交的期待和展望也让我们感到重任在肩。

70年来，中国外交开拓进取，成果丰硕。我们坚持独立自主、和平发展，坚决捍卫国家主权、安全、发展利益，同时决不以牺牲别国利益为代价来发展自己。我们坚持在国际上主持公道，维护公平正义，倡导多边主义、自由开放与合作共赢。我们坚持在国际事务中发挥积极作用，为推动全球治理体系改革贡献“中国智慧”，为斡旋解决国际地区热点问题贡献“中国力量”，为世界经济发展注入“中国信心”。在帮助别国、尽到大国责任与担当方面，中国从不缺席、更不会退缩。

回首过去的70年，新中国建交国从18个增加到179个，建立了110对各种形式的伙伴关系，朋友圈不断发展壮大。越来越多的中国倡议上升为国际共识，越来越多的中国方案落实成国际行动。历史已经并将继续证明，中国的发展是世界的机遇，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

站在新中国成立70周年这一新的历史起点上，中国外交将继续坚持走和平发展道路，坚持打造全球伙伴关系，坚持高质量共建“一带一路”，坚持积极参与全球治理体系改革，坚持将自身发展融入世界发展。我们愿继续与各方一道，共同维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，共同促进世界的和平稳定与发展繁荣，携手构建人类命运共同体。

问：根据捷克网络和信息安全局的报告，去年捷克政府关键机构遭受的网络攻击是由中国发起的。中方对此有何评价？

答：中方一贯反对任何形式的网络攻击。我们始终主张国际社会应当在相互尊重、平等互利的基础上，通过对话合作共同维护网络空间的安全。

(责编：刘叶婷、杨牧)