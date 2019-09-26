联合国贸发会议提出“全球绿色新政”

人民网北京9月26日电 （记者敬宜） 9月25日，联合国贸易和发展会议发布《2019年贸易和发展报告》（以下简称报告）。报告提出要为全球绿色新政融资，并充分发挥公共部门的主导作用，为实现联合国2030年可持续发展议程提供解决方案。

当前全球经济复苏乏力，地缘政治争端、贸易摩擦、多边主义体系受到冲击等问题进一步打击经济增长信心。在此背景下，报告提出“全球绿色新政”，认为投资于绿色环保领域将成为收入和就业增长的主要来源，有助于全球宏观经济复苏，帮助实现更公平的收入分配，也有利于保护环境。报告提出了使债务、资本和银行为发展服务并为新政融资的一系列改革措施。“绿色新政将经济增长、环境保护、社会和谐三者结合在一起。”联合国贸易与发展会议经济事务官员王大为表示。

根据报告，如果全球绿色投资每年增加全球产出的2%（约为1.7万亿美元，仅相当于各国政府目前补贴化石燃料支出的三分之一），即可能在全球范围净增加至少1.7亿个就业岗位，并在南方国家实现更清洁的工业化，使碳排放量实现整体减少。

此外，报告强调公共部门在推动全球经济增长中的主导作用。“随着经济自由落体式下跌，政府才是问题的真正解决之道，”报告表示，“恢复‘对政府智慧和权力的信心’需要成为国际社会的第一要务。”

对于发展中国家来说，绿色新政也带来了新的发展机遇。与发达国家相比，发展中国家面临较低的转型成本，因此可从清洁能源中节省更多可用资源。绿色新政还有利于提高发展中国家的税收能力。“对于发展中国家而言，一般只有政府才有能力进行公共投资。因此，需要政府提高税收能力，保障财政收入。”王大为说。

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