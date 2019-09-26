人民网北京9月25日电（记者颜欢） 25日晚，古巴驻华大使馆举办中古建交59周年招待会。古巴驻华大使米格尔·拉米雷斯致辞称，在59年未曾间断的友好关系中，中古两国共产党、两国政府及两国人民间的关系一直在不断加强。两国最高层的政治对话以及根据各自国情建设社会主义的频繁的经验交流反映了两国间的坚定互信。在中华人民共和国成立70周年之际，很快我们将要庆祝这一具有重大历史意义的事件，古巴人民为授予劳尔·卡斯特罗陆军大将“友谊勋章”深感荣幸。此举具有特殊的重要性，也肯定了中国和古巴是好朋友、好同志、好兄弟。祝愿古巴和中国之间的坚定友谊、我们的兄弟友谊和双边合作拥有美好的未来。

外交部副部长郑泽光出席招待会并表示，中古关系已经成为发展中国家团结合作的典范。2018年11月古巴国务委员会主席迪亚斯-卡内尔成功对中国进行访问。习近平主席和他进行了富有成果的会谈。两国元首共同规划中古关系新时期发展蓝图，为两国友好合作事业注入了强大的动力。明年中古将迎来建交60周年。中国愿意和古巴一道，抓紧落实两国元首的重要共识。在新的历史起点中，不断深化自尊自信，拓展两国合作的深度和广度，推动中古传统友谊和各领域友好交流不断结出新的硕果。

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