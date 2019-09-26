武韬解读国际形势和中国外交

活动现场（图片由中国宋庆龄青少年科技文化交流中心提供）

人民网讯 9月25日下午，由北京市关心下一代工作委员会和中国宋庆龄青少年科技文化交流中心共同举办的，“首都关心下一代大讲堂”第七讲在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心开讲。中国关工委常务副主任武韬以“国际形势和外交关系”为题作报告。

武韬现任中国关心下一代工作委员会常务副主任。曾任职于外交部印度研究所、外交部干部司、国际司等部门，曾担任外交部部长助理、部党委委员、外交人员服务局局长、驻葡萄牙大使、驻俄罗斯大使（副部级）、驻澳大利亚大使等职务。

武韬紧密自己丰富的外交工作经验，以详实的数据和大量的史实为依据，回顾了人类二十世纪以来所走过的历程，分析了冷战结束后各国的战略走向，对以中国为代表的新兴力量崛起，以人工智能技术、机器人技术、量子通讯技术为代表的现代科技发展等问题发表了看法，表示当今世界正处于大发展大变革大调整时期，和平和发展是这一时代的主题。

围绕美俄关系、美欧关系，中美关系等问题，武韬进行了深入阐述，重点介绍了中美双方在台湾问题、朝核问题、南海问题等问题上的各种博弈。

武韬认为，当前外交工作的重点，就是维护好我国发展的重要战略机遇期，营造一个和平稳定的国际环境、睦邻友好的周边环境、平等互利的合作环境、互信协作的安全环境和客观友善的舆论环境。

听完报告，学生们表示，此次讲座帮助他们拓宽了眼界，让他们进一步理解和认清了当前复杂多变的国际形势，同时领略了我国当代外交官的风采。

(责编：贾文婷、刘洁妍)