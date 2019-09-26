四达时代在第六届“非洲数字影响力奖”颁奖典礼上斩获大奖

获奖证书。

人民网德班9月26日电（记者 李滢嫣）据坎帕拉消息：20日，第六届“非洲数字影响力奖”（DIAA）颁奖典礼在乌干达首都坎帕拉举行。经过权威专家和用户的多轮评选，由四达时代研发的在线视频服务平台StarTimes ON力压众多国际知名强劲对手，斩获“非洲最佳内容APP”奖。该奖用以表彰StarTimes ON在全非展现出的重要影响力。

StarTimes ON是四达时代自主研发的在线视频服务平台，致力于为所有用户提供稳定高效的在线视频服务。四达时代于2017年上线了第一款在线视频App，并于2018年全面升级推出StarTimes ON，为用户提供多网络、多终端、多业务形态（直播、点播、短视频等）的视频服务。StarTimes ON的移动App提供了超过10种语言的150个直播频道和2万个小时以上的点播内容库，App产品支持4种语言（英语、法语、葡语、斯瓦希里语），可以为泛非45个国家的10亿移动互联网用户提供稳定、高清的视频内容服务。

与四达时代一同获得提名的还有DStv Now、Kwese iFlix、Netflix国际知名传媒企业，经过激烈角逐，最终StarTimes ON获得“非洲最佳内容APP”大奖。

此奖项具有非常重要的分量。据悉，“非洲数字影响力”所有奖项提名由专门的研究小组以及在超过35个非洲国家的研究分支机构进行全面研究，而后进行评估和决定。最终的获奖者由评审委员会和非洲用户投票评选，评审委员会和研究小组由在信息通信技术领域具有丰富知识和经验的人员组成，包括企业家、创新者、学者、顾问、政策制定者和思想领袖等，保证奖项的独立性和公平性。“非洲数字影响力”评选声望与日俱增，得到越来越多国际认可，如今已成为最受尊敬和最受欢迎的奖项之一。

对于此次获奖，乌干达公共服务部长大卫·卡鲁班加（David Karubanga）评价说，四达时代持续不断地提供价格亲民的内容，为数字内容分发市场做出了重要的贡献。

此次获奖也证明，四达时代不但已经成为非洲数字化进程的引领者和推动者，同时在互联网视频服务方面也成绩斐然。四达时代正在通过在线视频业务，将非洲与中国连接，与世界相连。

StarTimes ON在非洲取得的成果也符合四达时代未来发展方向。未来15年，四达时代将发挥现有优势，升级和完善商业模式，打造多模态生态商业圈，包括无处不在的媒体影响力，人人能享受到的商业便利，促进人文和商业的高度融合，助力非洲经济发展，推动社会繁荣。(完）

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)