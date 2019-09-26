俄委两国总统讨论各领域合作

新华社莫斯科9月26日电（记者栾海）俄罗斯总统普京25日在克里姆林宫与对俄进行工作访问的委内瑞拉总统马杜罗举行会谈，讨论业已开展的各领域合作，并表示将推动两国合作取得新进展。

据俄总统网站25日发布的消息，普京在会谈时表示，近年来俄委关系持续发展，两国正在能源等领域落实数个大型经济合作项目，迄今俄已向委内瑞拉投资约40亿美元。

普京说，近几个月来俄委双边贸易额增长10%，这一增长在很大程度上是通过对等贸易实现的。在这一贸易中，俄向委提供农产品。“由于委正遭受外部压力，俄方提供的这些农产品相当于人道主义援助，能够解决委内瑞拉民众对食品的部分需求。俄将向委提供药品，近期将有约150万支流感疫苗运抵委。”

普京还表示，俄委在国际事务中积极合作，俄方永远支持委合法政府，支持马杜罗政府与委反对派对话，并认为任何拒绝对话的行为均属无理且对委内瑞拉有害。

马杜罗则表示，委俄能够共同克服任何困难，“我们支持推动两国业已开展的各领域合作。在今年上半年举行的委俄政府间高级别委员会会议上，双方讨论了食品、卫生、能源和其他领域问题，其中的很多问题已顺利解决。”

马杜罗指出，此次委俄元首会谈非常重要。“两国领导人将总结今年以来双方共同开展的工作，讨论遗留问题，评估委俄各领域合作进展和当前形势，并制定未来计划。”

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