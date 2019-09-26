APEC绿色供应链合作网络举行2019年年会

人民网天津9月26日电（记者白阳）亚太经合组织（APEC）绿色供应链合作网络2019年年会暨能力建设研讨会26日在天津滨海新区召开。来自政府部门、高校和研究机构，以及企业、行业协会、认证机构的200余名代表出席了会议。

本届会议主题为“绿色供应链促进亚太供应链互联互通和可持续发展”，旨在通过开展政策研究、能力建设以及论坛交流等形式的活动进一步推进合作网络的发展。会议由生态环境部对外合作与交流中心和APEC绿色供应链合作网络天津示范中心主办。

图为启动仪式现场。APEC绿色供应链合作网络天津示范中心供图

生态环境部对外合作与交流中心副主任翟桂英在开幕致辞中表示，自2014年APEC绿色供应链合作网络建立以来，在示范中心建设、知识分享、网站和专家组建设等方面不断取得务实进展。她指出，加强亚太地区绿色供应链国际合作与示范既是各APEC经济体推动贸易投资便利化和互联互通的有效工具，也与中国政府提出的建设“一带一路”倡议紧密相融，更是实现联合国2030年可持续发展目标的重要途径。

会议正式宣布启动APEC绿色供应链优秀案例体验中心，并发布了APEC绿色供应链合作网络专家组成果报告《亚太地区实施绿色供应链管理应对废塑料污染的政策与实践》，以及天津示范中心研究成果报告《基础设施建设领域绿色信用评价方法研究报告》。印度尼西亚、马来西亚、泰国、澳大利亚等APEC经济体代表在会上分享了该国绿色供应链发展政策和实践以及相关的投资贸易政策。

APEC绿色供应链合作网络天津示范中心是中国开展绿色发展国际合作和探索APEC绿色投资贸易便利化发展路径的示范基地，也是中国总结推广绿色供应链试点经验和APEC各经济体环保低碳合作的窗口。

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