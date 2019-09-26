新华社耶路撒冷9月25日电（国际观察）内塔尼亚胡能否破解组阁“死结”

新华社记者吕迎旭 陈文仙

以色列总统里夫林25日晚宣布，正式授权现任总理内塔尼亚胡组建新一届政府。这是内塔尼亚胡继今年5月组阁失败后再次获得组阁权。

分析人士认为，选后的以色列各党派分裂依旧严重，今后无论是内塔尼亚胡还是蓝白党领导人甘茨组阁，都面临重重困难，再加上针对内塔尼亚胡腐败丑闻的听证会将于10月举行，以色列政局未来存在诸多变数。

二次大选没有根本变化

以色列17日举行一年内的第二次议会选举。据以中央选举委员会25日凌晨公布的最终结果，内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团获得120个议席中的32个，其竞争对手——中间党派蓝白党获得33个。

在4月9日的上次大选中，以利库德集团为首的右翼政党共获得65个议席，其中利库德集团获得36席；中左翼政党共获得55个议席，其中蓝白党获得35席。4月17日，里夫林授权内塔尼亚胡组阁。但由于右翼阵营内部矛盾激烈，内塔尼亚胡未能在规定的5月29日组阁最后期限内成功组建执政联盟。为防止组阁权落入其他党派手中，利库德集团提出解散议会重新大选。

与4月大选的低投票率相比，此次选举的投票率达到69.4%，接近以色列历年大选投票率的高线。分析人士认为，经过首次组阁失败，二次大选的高投票率反映出以色列民众对如何尽快打破目前国内政治僵局的普遍关注。

不过由于距上次大选仅5个月，选情并未发生根本性变化。尽管这次蓝白党成为议会第一大党，但也不过就比利库德集团多1个议席，双方依旧势均力敌。仍然没有一个党派能单独获得组阁需要的61个议席，蓝白党和利库德集团要想组阁均需联合其他党派。

两大党联合组阁方案落空

为避免组阁再次失败，以色列舆论普遍希望由利库德集团和蓝白党共同组建联合政府。虽然两党均表示愿与对方联合执政，但蓝白党提出的条件是内塔尼亚胡不再连任总理。

分析人士指出，如果内塔尼亚胡成功连任，将有能力推动议会通过关于议员免于司法调查的豁免法案，从而使其在即将于10月初举行的首次腐败指控听证会上取得主动，阻止司法机构对其腐败丑闻的指控。因此对内塔尼亚胡而言，放弃谋求连任是“不可能的选项”。

最终，蓝白党和利库德集团有关联合执政的协商宣告失败。里夫林与议会党派代表就组阁人选进行磋商的结果显示，内塔尼亚胡获得55名议员推荐，多于甘茨的54人，里夫林只能将组阁权授予内塔尼亚胡。

破解“死结”还是陷入怪圈

尽管内塔尼亚胡拿到了组阁权，但他再次面临4月组阁时的困境。当时，他为获得组阁所需的61个议席，必须将前国防部长利伯曼领导的右翼世俗政党“以色列是我们的家园”留在右翼阵营中。但该党与同属右翼的宗教党派在“极端正统派犹太教徒服兵役”问题上难以达成妥协，导致内塔尼亚胡组阁失败。

在本次大选中，“以色列是我们的家园”获得8个议席，再次成为关键少数。而这次利伯曼的立场是，只支持由蓝白党、利库德集团和“以色列是我们的家园”组成的三党联合政府，拒绝任何其他组合方式。

以色列舆论分析认为，在这种情况下，除非利伯曼立场发生戏剧性转变，或者内塔尼亚胡能够瓦解中左翼阵营，获取除蓝白党外其他中左翼政党的足够支持，否则其成功组阁的可能性依旧渺茫。根据以色列法律，如果内塔尼亚胡在42天之内无法组建政府，里夫林将可授权甘茨或其他议员组阁。

不过分析人士指出，鉴于各党派立场始终存在不可调和的矛盾与分歧，如果没有一方做出让步，无论是内塔尼亚胡还是甘茨，想成功组阁并建立自己主导的政府都存在很大难度，第三次大选恐不可避免。

此间舆论普遍认为，即使举行第三次大选，同样的困局也可能再次出现。如果组阁“死结”一直无法破解，以色列将陷入一个循环往复的政治怪圈。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)