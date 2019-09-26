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柬埔寨首相洪森：中国是伟大的朋友

2019年09月26日15:35  来源：新华网
 

　　新华社金边9月26日电（记者毛鹏飞）中国驻柬埔寨大使馆25日晚在金边举行国庆70周年招待会，柬埔寨首相洪森出席并致辞说，中国是伟大的朋友，对中华人民共和国成立70周年表示热烈祝贺。

　　洪森盛赞中国经济社会发展取得的辉煌成就。他说，新中国成立以来，在中国共产党正确领导下，中国高速发展。中国的发展不仅造福中国人民，还惠及全人类。

　　洪森说，“一带一路”倡议有力促进了中国同沿线国家在经济、社会、人文等领域交流合作。柬从“一带一路”合作中受益。柬中不断深化互利友好合作，不仅将给两国人民带来更多福祉，也有助于维护地区和世界的和平、稳定与繁荣。柬方愿同中方一道，推动双边关系走深走实，携手捍卫两国共同利益。

　　中国驻柬埔寨大使王文天说，中柬是肝胆相照的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。中柬始终相互支持，平等相待，在关乎彼此核心利益和重大关切问题上守望相助。“一带一路”倡议同柬埔寨“四角战略”紧密对接将为中柬合作提供巨大机遇。中柬双方的互利合作将进一步提质增速。

　　洪森夫人文拉妮、副首相兼国防大臣迪班等6位副首相、柬埔寨公主诺罗敦·帕花黛维、柬中友好协会主席埃桑奥以及柬党政军部门负责人、多国驻柬使节，中资机构、留学生和华侨华人代表等500余人出席了招待会。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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