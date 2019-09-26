“中国电影周”在萨拉热窝拉开帷幕

新华社萨拉热窝9月25日电（记者张修智）“中国电影周”25日在波黑首都萨拉热窝拉开帷幕，这是萨拉热窝首次举办“中国电影周”。

中国驻波黑大使季平在开幕式上致辞说，中国电影有百余年历史，中国已成为全球发展最强劲的电影市场之一。电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》曾经让中国人民了解萨拉热窝这座城市，今天中国电影来到萨拉热窝，希望电影成为增加中波人民友谊的一座桥梁。

萨拉热窝州州长福尔托致辞时表示，在波中经贸关系日益紧密的当下，加强两国人文交流具有重要意义。

电影周首映片《湄公河行动》吸引了众多波黑影迷，连影院过道都挤满了观众。波黑经济学家阿尔米尔·马哈茂托维奇对记者说，这是他第一次观看中国电影，《湄公河行动》中中国警察以尽量少的代价缉拿毒枭的故事给他留下深刻印象。

“中国电影周”是中国驻波黑大使馆举办的庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动之一。电影周将持续到29日，将先后放映《湄公河行动》《红星照耀中国》《我在故宫修文物》《白蛇：缘起》《喜马拉雅天梯》5部中国影片。

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