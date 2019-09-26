人民网>>国际

“中国电影周”在萨拉热窝拉开帷幕

2019年09月26日15:01  来源：新华网
 

　　新华社萨拉热窝9月25日电（记者张修智）“中国电影周”25日在波黑首都萨拉热窝拉开帷幕，这是萨拉热窝首次举办“中国电影周”。

　　中国驻波黑大使季平在开幕式上致辞说，中国电影有百余年历史，中国已成为全球发展最强劲的电影市场之一。电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》曾经让中国人民了解萨拉热窝这座城市，今天中国电影来到萨拉热窝，希望电影成为增加中波人民友谊的一座桥梁。

　　萨拉热窝州州长福尔托致辞时表示，在波中经贸关系日益紧密的当下，加强两国人文交流具有重要意义。

　　电影周首映片《湄公河行动》吸引了众多波黑影迷，连影院过道都挤满了观众。波黑经济学家阿尔米尔·马哈茂托维奇对记者说，这是他第一次观看中国电影，《湄公河行动》中中国警察以尽量少的代价缉拿毒枭的故事给他留下深刻印象。

　　“中国电影周”是中国驻波黑大使馆举办的庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动之一。电影周将持续到29日，将先后放映《湄公河行动》《红星照耀中国》《我在故宫修文物》《白蛇：缘起》《喜马拉雅天梯》5部中国影片。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved