波兰高校举办庆祝中波建交70周年研讨会

新华社华沙9月25日电（记者陈序 周楠）波兰3所知名高校25日在华沙联合举办庆祝波兰与中国建交70周年研讨会，就深化波中双边合作、共建“一带一路”及中东欧与中国合作等议题进行讨论。

当天，华沙大学、华沙社会人文大学和雅盖隆大学在华沙大学校园内举办主题为“波中关系70年：战略伙伴的重要性”的研讨会，波中两国官员、学者及各界友好人士约100人参加。

中国驻波兰大使刘光源致辞说，中波建交70年来始终是相互尊重的好朋友、互利共赢的好伙伴。站在新的历史起点上，两国应不断深化和拓展各领域务实合作，提升双边关系战略内涵和国际影响，共创中波关系美好未来。

波兰副外长马切伊·朗说，波中传统友谊源远流长，2016年波中关系提升为全面战略伙伴关系以来，两国高层交往更加频繁，互联互通水平不断提升，人文交流日益密切，合作成果令人鼓舞。两国应继续推动政府间合作委员会等机制进一步发挥实效，加强全方位互利合作，不断充实波中全面战略伙伴关系内涵。

华沙大学副校长杜什赤克表示，近年来，华沙大学与中国多所一流高校及多个地区的科研中心积极推进合作，为波中关系的发展和两国全面战略伙伴关系的巩固做出了贡献。

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