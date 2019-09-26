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美日签署初步贸易协议

2019年09月26日14:50  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿9月25日电（记者许缘）美国总统特朗普和日本首相安倍晋三25日在纽约联合国大会期间签署初步贸易协议，取消或降低一些农产品和工业产品的关税，但美日贸易谈判的焦点汽车关税并未囊括在本协议中。

　　特朗普在当天签字仪式上说，该协议是美日两国达成一项“公平互惠的贸易协定”的重要步骤，日本将为价值约70亿美元的美国商品打开市场，降低牛肉、猪肉、奶酪、葡萄酒等输日美国产品关税，取消杏仁、蓝莓和甜玉米等产品关税。该协议还涵盖两国之间约400亿美元的数字贸易。

　　安倍表示，初步贸易协议生效后，日本在美投资毫无疑问会增加，两国经济都将进一步增长，对两国而言是“双赢”之举。

　　美国贸易谈判代表莱特希泽当天对媒体表示，日本议会有望在10月或11月通过上述协议，协议将于明年1月1日正式生效。他还表示，两国将在接下来的谈判中讨论汽车关税问题。

　　根据当天发布的联合声明，美日两国希望在未来四个月内完成贸易谈判。

　　8月底，特朗普与安倍在七国集团峰会期间宣布，双方已就降低农产品和工业品关税达成原则性共识，但不包括汽车关税。

　　据美国商务部统计，2018年美国对日本货物贸易逆差为676亿美元。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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