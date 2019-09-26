驻博茨瓦纳大使馆隆重举行庆祝新中国成立70周年招待会

人民网讯 据非洲华侨周报报道，24日晚，哈博罗内国际会议中心内张灯结彩、四处洋溢着热烈喜庆的气氛。中国驻博茨瓦纳大使馆在此举办招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立70周年。中国驻博茨瓦纳大使赵彦博夫妇、博茨瓦纳代理外长肖·卡蒂、各国驻博外交使节、驻博茨瓦纳中资机构、博各界友好人士、中国援博茨瓦纳医疗队、孔子学院、华侨华人代表等共约500人出席招待会。

赵彦博大使致辞

中国驻博茨瓦纳大使赵彦博在活动上发表致辞。他表示，过去70年尤其是改革开放以后40年的发展，中国经历了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，一路披荆斩棘，破浪前行。中国一跃成为世界经济第二大经济体，这一度书写了世界经济发展史上的奇迹。但中国始终秉承与世界平等合作、共谋发展的初衷。他强调，中博将在明年迎来建交45周年，两国友好关系源远流长，中博关系将站在新的起点上，双方将继续合作共同发展，为两国和两国人民更美好的明天努力奋斗。

博茨瓦纳国际事务与合作部代理部长肖·卡蒂代表博茨瓦纳政府祝贺中华人民共和国成立70周年，并感谢中国政府长期以往对博茨瓦纳各领域发展所提供的帮助和支持。他说，中博两国友好关系由来已久，两国自建交以来在教育、农业、国防、旅游和投资贸易等方面领域的交流合作成果丰硕，非洲及其他地区也不断从与中国的双边关系中受益，迄今为止所取得的实际成果均证明了这点，我们始终对与中国建立更强有力的战略伙伴关系保持期待，我相信，未来中国将继续在全球舞台上发挥重要作用，祝愿两国在各领域的合作上取得更加辉煌的成就。

颁发纪念品

活动当晚，主办方在会场上播放了《中国2019》专题片，向嘉宾讲诉了新中国自成立70年以来中国通过不断规划、不懈学习和持久奋斗，一步步提升综合国力的发展故事，展现了中华民族不畏艰难、奋力拼搏的精神面貌。在场嘉宾观看无一不对新中国的发展历程表示敬佩与赞叹。紧接着的文艺汇演环节各侨团纷纷献艺，为新中国70周年华诞贺喜，其中最令人惊喜的莫过于非洲小红花艺术团与博茨瓦纳艺术家共唱中博两国国歌，气势恢宏，响彻会场，将当晚活动现场气氛推向高潮。

此外，招待会上，还举行了“中博建交45周年”徽标设计大赛的作品展示，赵彦博大使与肖·卡蒂代外长为参赛选手们颁发极具中国元素的纪念品，并公布了入围决赛的4个设计方案，最终结果将于近期投票结束后通过网络进行公布。

合唱《茉莉花》

最后，晚会在全场华侨华人齐唱《歌唱祖国》中落下帷幕，正如歌词中所唱的那样“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮； 歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强……”无论何时何地，这群身处海外的华侨华人始终不变的就是一颗爱国的赤子之心。高亢的歌声，激昂的旋律，唱出了海外华侨华人的爱国之音。雄壮嘹亮的国歌声久久回响，让每一位中国人热血沸腾，也点燃了同胞们的爱国心。

活动现场主办方还举办了丰富的新中国成立七十周年图片展。来宾们通过一幅幅生动的图片真切地感受到中国建设和改革开放的时代脉搏和中国在政治、经济、文化、社会等各个领域的发展和风貌。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)