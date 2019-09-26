美媒称波音与狮航空难家属达成首个赔偿协议

新华社华盛顿9月25日电 据美国媒体25日报道，波音公司已经与去年10月印度尼西亚狮子航空公司波音737-8客机事故中一些遇难者的家属达成首个赔偿协议，每名遇难者对应的赔偿金额至少为120万美元。但波音公司发言人对此未予置评。

据报道，美国威斯纳律师事务所声称已经代表11名遇难者的家庭与波音公司达成了赔偿协议，但是该事务所的律师表示不能透露更多细节。另有消息人士透露，每名遇难者对应的赔偿金额至少为120万美元。

2018年10月29日，狮子航空公司一架波音737-8客机（属于737MAX系列）坠海，机上189人全部遇难。今年3月10日，埃塞俄比亚航空一架同型号波音客机失事，机上157人全部遇难。两起空难可能均与客机自动防失速系统被错误激活有关。这个系列客机随之在全球被停飞。

波音公司发言人对25日媒体报道的这一消息未予置评。但在23日，波音公司曾表示，一个计划提供5000万美元的基金已开始运作，可以为两起空难中的遇难者家属提供经济援助。

波音公司此前表示，希望在第四季度初获得复飞批准。但美国联邦航空局23日说，该系列客机复飞尚无时间表，各国可根据安全评估结果，自行决定复飞时间。

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