中国建设银行阿斯塔纳分行开业

人民网努尔苏丹9月26日电（记者周翰博）日前，中国建设银行阿斯塔纳分行暨阿斯塔纳国际金融中心清算行开业仪式在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行。当时正在哈萨克斯坦进行正式友好访问的全国人大常委会委员长栗战书以及哈总理阿斯卡尔·马明、中国驻哈大使张霄、中国建设银行行长刘桂平、哈驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫、阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）首席执行官努尔兰·库萨伊诺夫等150余名嘉宾出席开业仪式。

刘桂平在致辞时指出，中哈两国山水相连、唇齿相依。建交27年来，两国关系实现跨越式发展，经济合作日益密切。“一带一路”倡议和“光明之路”新经济政策全面对接，中哈经贸投资合作不断升温。建设银行作为首家在AIFC设立一级分行的中资银行，将依托AIFC的核心地位，充分发挥建行集团优势，为中哈两国及周边地区其他国家的优质企业客户提供全方位金融服务，积极打造区域金融交流与合作新平台，为加速互联互通、基础设施建设和产能合作贡献力量。建行阿斯塔纳分行将始终秉持审慎合规的经营原则，严格遵守属地监管规定，坚守风险底线，做诚信守法经营的典范。

库萨伊诺夫表示，今年4月，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，AIFC向建行颁发了金融许可证。前不久，哈总统托卡耶夫访华期间，AIFC和建行签署了战略合作协议，协商共同开发哈萨克斯坦及中亚地区资本市场。“今天，我们为哈中金融合作开辟了新篇章。我相信，阿斯塔纳国际金融中心同建行的互动与合作将对巩固两国关系发挥积极作用。”

AIFC由哈首任总统纳扎尔巴耶夫积极倡导成立，以英国法律原则、税收优惠制度和独立金融法庭为基础，是哈政府推进经济可持续发展的重要举措。据了解，截至目前，建设银行境外机构网络已经覆盖全球30多个国家和地区。

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