新华社底特律9月25日电 专访：希望与中国建立更密切的经贸联系——访美国密歇根州官员奥蒂·麦金利

新华社记者谭晶晶

以汽车制造闻名于世的美国密歇根州，视对华贸易为其经济发展的重要支撑。密歇根州经济发展促进署有关负责人近日在接受新华社记者专访时表示，中美经贸摩擦使该州对华贸易受损严重，尽管如此，密歇根州仍对中国市场抱有极大兴趣，期待加强与中国的经贸联系。

密歇根州是美国著名的汽车之乡，制造业十分发达，美国三大汽车公司通用、福特和克莱斯勒的总部均位于该州第一大城市底特律。近年来，密歇根州与中国的联系发展势头强劲，成果丰硕。

密歇根州经济发展促进署对外联络负责人奥蒂·麦金利告诉新华社记者，中国是密歇根州经贸投资的重要伙伴，是继加拿大和墨西哥之后的第三大出口市场。2018年，密歇根州对华出口额为35.5亿美元。

据麦金利介绍，目前有300多家中国企业在该州开展业务，投资额超过40亿美元，为当地创造了1万多个工作岗位。近年来，密歇根州经济发展促进署每年都会派团访华，以加强对华经贸往来以及其他领域交流合作。

“密歇根州从与中国的伙伴关系中受益匪浅。我们是合作伙伴，而不是竞争对手。我们正在努力增加对华出口，吸引中国投资，为密歇根州创造新的就业机会。”麦金利说。

谈及中美经贸摩擦，麦金利表示，这毫无疑问对两国都产生了不利影响，密歇根州与中国的经贸往来也受损明显。“尽管如此，我们依然对中国市场抱有极大兴趣，希望与中国建立更密切的经贸联系。”

记者在底特律采访福特等汽车企业以及从事自动驾驶测试的美国移动中心等机构时，许多受访者表示，与中国汽车制造商及中国汽车技术研究中心保持着交流合作，希望继续与中国汽车业密切合作，共同推进自动驾驶等技术的研发，也希望中国企业继续为推动底特律振兴发挥积极作用。

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