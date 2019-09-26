美丽中国、美丽英国——“中英黄金时代”中国艺术展在伦敦开幕

新华社伦敦9月25日电（记者梁希之）为庆祝新中国成立70周年，美丽中国、美丽英国——“中英黄金时代”中国艺术展（以下简称“双美展”）25日在伦敦开幕。

本次展览由中国艺术研究院中国篆刻艺术院、人民画报社、伦敦威斯敏斯特中央大厅等联合主办。

据主办方介绍，展览着重讲述中英关系“黄金时代”背景下的中国故事，以及英国人民对中国日新月异发展的理解和印象，向世界宣传推介中国优秀文化艺术，也让国外民众在审美过程中感受魅力，加深对中华文化的认识和理解。

中国驻英国大使馆公使衔参赞兼总领事童学军致辞说，“双美展”以摄影、篆刻、书法等艺术形式展现当代中国的风貌，是英国侨界庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动的一个亮点，将进一步促进中英人文交流。

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