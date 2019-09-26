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《非洲黄皮书：非洲发展报告（2018~2019）》——

中国对非洲大国贸易发展稳定 中企对非投资逆势增长

2019年09月26日11:45  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 9月24日，中国社会科学院西亚非洲研究所、中国非洲研究院和社会科学文献出版社共同发布《非洲黄皮书：非洲发展报告（2018~2019）》。黄皮书指出，非洲外贸与中非贸易发展态2017非洲外贸总额变动态势和全球外贸态势基本同步，但非洲外贸增长稍弱于全球平均水平趋势并未改变。

中国对非洲大国贸易发展稳定 对非洲小国贸易起伏较大

黄皮书指出，2017非洲外贸总额变动态势和全球外贸态势基本同步，但非洲外贸增长稍弱于全球平均水平趋势并未改变。2017年，非洲出口在全球总额中的占比从上年的2.2%微升至2.3%，进口在全球总额中占比从上年的3.1%微降至3.0%。从总体趋势上看，2010年后，非洲出口额全球占比呈显著下降态势。2014年是世界出口、进口总额峰值年，2017年全球出口、进口分别相当于2014年的0.933、0.945倍；对非洲而言，2012、2014年分别是出口、进口额峰值年，2017年非洲出口、进口额分别相当于上述峰值年金额的0.647、0.829倍。

近年非洲各国贸易增长步调差异较大。2014年后，随着全球经济走弱，非洲资源出口大国出口、进口额受创程度普遍较大，其出口额、进口额的跌幅通常大于全球出口额跌幅。2014~2017年间，出口增速低迷的都是资源出口依赖型国家，部分国家，如刚果(布)、利比亚出口增速趋于低迷，重要原因也来自国内安全局势不佳。进口增长态势低迷的也都是资源出口依赖型国家，低迷原因来自全球经济弱势、前期高增长、政治安全形势等方面。

非洲外贸结构变化表明非洲工业化正缓步推进。从非洲全部出口、进口额的地域伙伴占比趋势上看，欧洲、美国均呈下降趋势；非洲、中国作为伙伴的占比份额都有一定程度上升。从产品类别占比趋势上看，2012年后，矿产品、制造品在非洲出口额比重呈此降彼增态势。非洲外贸地域市场结构、产品结构变化，既反映出非洲工业化正缓步推进，也反映出非洲制造品全球竞争力仍相对较低。

中非贸易格局既反映出中非经贸合作取得较好成就。从相互贸易伙伴角色变化上看。其中，中国对非出口、进口占非进口、出口总额在2015年左右一度接近、超过五分之一，近年微有下降。从中非贸易发展态势的国别差异上看，中国对非洲大国贸易发展稳定，对非洲小国贸易起伏较大。

中非双向贸易产品结构状况反映出双方工业化的阶段差异。中国对非出口以制造品为主，制造品占中国出口额的95%以上；中国从非进口以初级产品和资源初加工产品为主，2017年上述产品占比仍超过86%。上述结构表明中非工业化水平不处在同一个高度上。中国工业化正处在中级向高级提升的阶段，非洲工业化处在初级发展阶段。

中非贸易产品结构趋势也反映出非洲工业化缓步推进。在中国出口非洲总额中，2012年后，低技术制造品、工程机电占比微有上升，加工品占比微有下降，表明近年中国在非洲建设组建加工制造基地的建设，既促进中国工程机电出口，也替代了非洲部分加工制造品进口。在中国进口非洲总额中，2012年后初级产品占比下降明显，2016年后资源初加工品占比上升明显，表明部分非洲国家某些资源初加工制造业正缓步发展。

基于非洲贸易、中非贸易发展的当前态势和未来趋势，建议从以下方面推动中国和非洲各国贸易，不断迈上新台阶。一是继续加强中非贸易制度机制建设，可考虑进一步拓展中国和非洲国家FTA谈判的签约伙伴，继续深化中非合作论坛框架下的合作。一是加强中非贸易联络合作平台建设。建议进一步增加贸易展会的种类数量、场次频度，同时引导中国企业开展面向非洲贸易电商平台建设。三是大力发掘非洲中小经济体蕴含的贸易增长机会。特别要面向当前部分和中国进出口额规模仍相对不高的非洲国家，加强出口和进口促进。四是加强贸易投资工程等多种经贸形式的联动互促。建议总结过去部分企业在某些国家投资、工程促进贸易的成功经验，将这些经验推广至那些中非贸易仍相对不活跃的非洲国家。

非洲外资流入总量明显下降，中国企业对非投资逆势增长

黄皮书指出，2017年，全球资本流动出现了明显的收缩，美国财政和金融政策的急剧调整导致全球资本流动出现结构性变化。非洲国家由于在全球产业链上整体处于较低的位置，深受全球资本流动变化的冲击与影响。

2017年，非洲国家的外国直接投资（外资）流入量为417.7亿美元，在发展中国家占比为6.2%，成为自2008年全球经济危机爆发以来流入量最低的一年，同比降幅达到21.5%。这表明外资在增加对发展中国家流入时对非洲的兴趣下降。就外资流入的区域分布而言， 54个非洲国家的外资流动呈现明显差异。其中，北非地区主要在地缘上与欧洲相关，利用外资能力较强，但占比有所下降；西部非洲地区经济一体化水平较高，吸引外资能力不强，但国别分布相对平均；中部非洲和东部非洲有少数国家吸引外资表现突出，其中埃塞俄比亚成为东部非洲吸引外资热点；而南部非洲国家则成为非洲国家外资流入的洼地，仅占非洲国家外资流入总量的9.2%。与此同时，非洲国家加快了区域一体化进程，建立“非洲大陆自由贸易区（African Continental Free Trade Area）”，推动非洲单一空运市场（Single African Air Transport Market）建设，为各类要素资源的自由流动创造了良好的条件，有利于非洲大陆吸引更多的外资。

黄皮书指出，在非洲地区整体外资流入量降低五分之一的情况下，中国企业对非投资逆势增长。2017年，中国企业对非投资41亿美元，同比增长了70.8%，占当年中国对外直接投资流量的2.6%，主要流向安哥拉、肯尼亚、刚果（金）、南非、赞比亚、几内亚、刚果（布）、苏丹、埃塞俄比亚、尼日利亚和坦桑尼亚等国。从投资存量上看，截至2017年末，中国企业在非洲投资的存量为433亿美元，占中国企业对外投资存量的2.4%。按照投资行业分布，建筑业、采矿业、金融业、制造业，以及租赁和商务服务业居中国对非投资前五位，合计367.4亿美元，占当年末全部投资存量的84.8%。总体看，中国企业对非投资行业集中度略增且行业结构有所调整，中非制造业合作进一步加强，金融业投资增长更快。

黄皮书进一步指出，2018年中非合作论坛北京峰会召开，并通过了“八大行动”，为未来中非投资合作提供了新动能。为此，中国对非投资合作可在以下方面着力，进一步落实论坛共识。其一，把握形势变化，积极参与非洲经济转型升级。其二，促进要素流动，有效探索自由贸易网络建设。其三，践行“八大行动”，构建更紧密中非命运共同体。其四，改善投资环境，中非协同加强知识产权保护。其五，探索三方合作，实现各方互利共赢。

(责编：常红、杨牧)
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