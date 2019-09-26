人民网讯 9月24日，中国社会科学院西亚非洲研究所、中国非洲研究院和社会科学文献出版社共同发布《非洲黄皮书：非洲发展报告（2018~2019）》。黄皮书指出，2018年以来，非洲总体保持和平稳定局面，延续较好发展态势，“求和平、谋发展”成为非洲国家普遍共识。2018年，受益于大宗商品价格回升、世界经济复苏势头增强、国内需求增长强劲等因素影响，非洲大陆经济增速继续超过3%的水平。预计2019年非洲经济增长率仍将保持在3.5%左右。

黄皮书认为，2018年，主要大国与非洲关系总体上呈现出战略调整与深化合作两个基本特征。作为最大的发达国家和对非合作的主要国家之一，美国对非洲战略经历了重大调整，其对非合作将在“美国优先”的原则下推进，但非洲利益是否能够得到维护将存较大疑问。形成对比的是，欧盟及法国、日本等发达国家对非合作进一步推进，其对非政策及合作平台显示了较强的延续性。金砖国家对非合作继续扩大深化。2018年非洲国际关系最为突出的事件当属中非合作论坛北京峰会，峰会显示了中非合作的美好前景和深厚基础，为南南合作提供了范例。

“求和平、谋发展”成为非洲国家普遍共识

黄皮书指出，2018年以来，非洲总体保持和平稳定局面，延续较好发展态势，“求和平、谋发展”成为非洲国家普遍共识。联合自强和一体化进程取得重要进展，非洲大陆自贸区正式启动。非洲国际地位和影响持续提升，主要大国更加重视非洲，竞相加大对非投入。

黄皮书指出，2018年9月，中非合作论坛北京峰会成功召开。峰会开启了中非携手构建更加紧密的中非命运共同体的新时代，树立起中非团结合作、共同发展新的历史丰碑。峰会结束后，中非双方立即投入到各项后续行动落实工作中，进展顺利。随着峰会积极效应持续释放，中非关系呈现强劲的发展势头。

一是中非战略互信迈上新高度。从峰会结束到今年5月，国家副主席王岐山，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，国务委员兼外交部长王毅等党和国家领导人访问20多个非洲国家和非盟总部，11位非洲国家元首和政府首脑来华访问或参会，中非政府、政党、议会和军队交往更加密切。中非领导人“走亲访友”式的高频互访为中非关系发展夯实了政治基础。二是中非务实合作焕发新光彩。在“八大行动”带动下，中非贸易、投融资等传统领域合作克服世界经济下行压力，继续保持良好发展势头，电子商务、海洋经济、航空航天等新兴领域合作方兴未艾。中非合作正逐步形成多层次、宽领域、全覆盖的立体格局，朝着高质量和可持续发展目标迈进。三是中非共同发展装上“一带一路”新引擎。截至今年5月，中国已同40个非洲国家及非盟委员会签署“一带一路”合作协议，非洲成为签署“带一路”协议国家数量最多的大陆，也是参与意愿最积极、最坚定的方向之一。中非共建“一带一路”实现早期收获，一批重大项目为当地带来了实实在在的好处。四是中非人文交流呈现新气象。近年来，中非人文交流日趋活跃，人民情感纽带日益紧密。峰会后，中国非洲研究院正式成立，中非联合研究交流计划增强版全面启动，“中非友谊”中国政府奖学金正在积极落实。五是中非和安合作注入新动力。中方决定设立中非和平安全合作基金，加大支持非洲常备军、萨赫勒五国联合部队等建设，中非实施和平安全行动对话会成功举行。六是中非团结协作作出新贡献。中非领导人在论坛北京峰会上旗帜鲜明地发出反对单边主义和保护主义、维护多边主义和自由贸易体制的强有力声音，共同维护了发展中国家的整体利益，为充满不确定不稳定因素的国际形势注入了强大的正能量。中非在国际事务中协调配合，共同维护发展中国家利益的决心更加强烈。

新时代中非关系已站在新的历史起点。继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，全面落实“八大行动”等峰会成果，推动中非共建“一带一路”向高质量发展，进一步提升中非全面战略合作伙伴关系水平，构建更加紧密的中非命运共同体。

非洲政治安全形势的新发展与新挑战

黄皮书指出，近年来，非洲政治与安全形势总体呈现出向好、向稳的发展趋势，之前困扰非洲稳定和发展的痼疾有所缓解，从2017年至今这种趋势更加明显。

首先，非洲政治安全形势持续改善。近年来，非洲抱团发展和自主发展明显提速。一是非洲国家在一体化问题上的政治决心和共识提升，非盟改革力度空前。二是一体化建设的相关重大举措正在逐步落地，非洲大陆自由贸易区建设和非洲单一航空市场建设是当前非洲一体化进程最受关注的两大项目。三是在和平与安全领域，非洲努力提升自主维稳的能力建设取得明显成效。

非洲政治与安全形势总体上是朝着积极的方向发展，一些长期困扰非洲的政治难题有所缓解。但非洲的发展水平低和发展不平衡的问题依然突出，在国家经济社会转型中，一些新问题涌现。一是非洲经济社会面临“三期叠加”风险，政府治理短板凸显。当前，很多非洲国家经历了十多年的经济增长，但在快速发展过程中，城镇化、工业化、现代化以及社会结构优化等多重任务短期内交叉重叠，发展中的社会公平问题集中凸显，官民矛盾、贫富矛盾、劳资矛盾等多种矛盾积聚并发。二是多个非洲国家领导体制僵化，政权颠覆性风险加大。部分国家执政党治理能力不足，内部矛盾不断积压。随着非洲民主化转型的持续推进，非洲的政治意识形态和社会思潮在发生转变。目前，不少非洲国家领导人长期执政，“老人政治”现象突出，社会民众出现厌倦心态。三是域外大国的地缘政治博弈已开始蔓延至非洲。近年来，国际形势发生重大变化，大国间的竞争和对抗升级，中东地缘政治白热化对非洲地区稳定产生直接冲击。这都对非洲政治安全稳定构成新挑战。

总之，非洲政治安全形势总体延续了趋稳向好的态势，非洲国家的内生性治理因素作用渐强，联合自强的趋势和效果也进一步显现，但在非洲民主政治依然不成熟、大国博弈加剧、中东地区竞逐外溢等内外不利条件的影响下，非洲的政治安全还面临着复杂深刻的挑战。内因是根据，外因是条件，非洲国家政治的内部普遍趋稳趋治，自主维护安全、提高治理的能力增强、观念改进，虽有外部各种风险挑战溢出干扰，但不至于逆转非洲政治安全总体改善的大趋势。同时，非洲政治安全形势的动态变化与中国外交、海外利益保护密切相关，中国应该继续助推非洲国家加强维和维稳改善治理的能力，推动中非命运共同体建设向更高水平发展。

非洲经济可持续增长面临不确定性风险

黄皮书指出，2018年，受益于大宗商品价格回升、世界经济复苏势头增强、国内需求增长强劲等因素影响，非洲大陆经济增速继续超过3%的水平。预计2019年非洲经济增长率仍将保持在3.5%左右，主要拉动因素有私人消费和公共投资持续增长、大宗商品价格上升、石油产量增加、良好的天气条件等。预计2019年东非地区经济增速将提升至6.4%，主要拉动因素有私人投资、基础设施公共投资和外国直接投资同步增长、工业和服务业扩张、私人消费持续快速增长等。

受益于加纳、科特迪瓦和塞内加尔持续快速的经济增长，以及尼日利亚经济复苏势头增强，2019年西非地区经济增速预计将提升至3.4%，主要拉动因素有石油价格上升和石油产量增加，服务业扩张、私人消费和基础设施公共投资增长等。预计2019年，中非地区经济增速将提高至2.5%，受益于大宗商品价格上升，石油和天然气生产增加，农业综合经营、矿业、制造业和服务业的同步增长等因素；北非地区经济增速将略降至3.4%，主要源于石油价格上升、天然气产量增加、对非石油部门（制造业和服务业）的持续投资等因素；南部非洲地区经济增速将提高至2.1%，主要受益于农业产量增加和大宗商品价格上升等因素。

值得关注的是，非洲大陆自由贸易区的正式启动将为非洲经济增长提供新的动力来源，未来区域内关税和非关税壁垒将大大降低，区域内贸易规模将不断扩大，这将促进各国生产、服务多样化和工业化进程的加速，最终区域内贸易、经济多样化和工业化之间将有望步入相互促进、协调发展的良性轨道，为非洲经济增长和结构转型提供更广阔的市场空间和更坚实的基础。

展望未来，在上述拉动经济增长的有利因素之外，还应看到非洲经济可持续增长仍然面临诸多域内外的风险因素。当前世界经济面临下行风险，发达经济体、新兴和发展中经济体的增速减缓，全球工业生产和贸易增速出现下滑，全球外国直接投资规模缩减，美国和中国贸易争端悬而未决，尽管主要的工业类大宗商品价格有所回升，但是石油价格波动性仍然较大，未来世界经济增长前景并不乐观。为了抵御外部环境恶化的冲击，非洲国家需要更多地倚重内生动力，促进经济可持续增长。

大国对非洲关系 战略调整与深化合作

黄皮书指出，2018年，主要大国与非洲关系总体上呈现出战略调整与深化合作两个基本特征。作为最大的发达国家和对非合作的主要国家之一，美国对非洲战略经历了重大调整，其对非合作将在“美国优先”的原则下推进，但非洲利益是否能够得到维护将存较大疑问。形成对比的是，欧盟及法国、日本等发达国家对非合作进一步推进，其对非政策及合作平台显示了较强的延续性。金砖国家对非合作继续扩大深化。2018年非洲国际关系最为突出的事件当属中非合作论坛北京峰会，峰会显示了中非合作的美好前景和深厚基础，为南南合作提供了范例。

2018年美国对非外交有两大举措值得关注：一是当年10月美国国会通过《更好利用推动发展的投资》（BUILD，俗称“建设法案”）法案；二是12月推出美国对非洲新战略。当年美国对非洲外交突出表现在三个方面：一是在“美国优先”理念下，美国对非政策较之以往更具有选择性。其中，非洲之角地区成为美国插手的重点地区，特别是推动了埃塞俄比亚和厄立特里亚的和平和解进程。二是中国因素成为美国对非新战略和对非政策的重要考量。无论是特朗普本人，还是其他美国高官，在其访非或是提及美非关系时，多数情况下都会提到中国在非洲的存在及其对美国利益构成的挑战。三是美非经贸关系继续推进。总体看，与奥巴马政府时期的美非关系相比，特朗普政府治下的美非关系处于相对保守、收缩的状态。从根本上讲，这种情况与特朗普政府“美国优先”的外交理念有直接关系。

2018年，欧盟与非洲关系在非盟-欧盟伙伴关系的框架下继续深化发展。当年欧盟在贸易投资、教育、和平与安全、政府治理以及移民等各领域对非合作都取得积极成果。欧盟已成为非洲安全问题的重要对话合作伙伴，也是对非发展援助、经贸及文化教育等民生领域合作的重要一方。

作为在非洲有传统影响力的大国，2018年法国对非外交突出表现在三个方面：一是重视非洲、特别是法语非洲国家的安全和反恐问题，将反恐安全置于解决移民问题的背景下考虑；二是继续发展与非洲联盟的关系，继续保持非洲对于法国大国地位的基础性作用；三是继续保持法国在非洲的军事存在。保持在非洲的军事硬实力是法国长期影响非洲的坚实基础。

日本对非关系继续在合作中推进。通过“东京非洲发展国际会议”，（TICAD），日本逐步将对非合作推向战略层面，意图使日非合作平台成为日本实现政治大国目标的工具。日本在对非合作中同样强调帮助非洲国家的联通建设，但突出有对抗中国意味的“高质量基础设施”建设。在战略层面，日本意图将非洲纳入其“印太地区合作”框架内，并继续将联合国及安理会改革及所谓“海洋秩序”话题与其对非合作相联系。2019年8月召开的东京非洲发展国际会议突出“技术与创新”主题，日本政府和非洲发展银行宣布为非洲提供3000亿日元（约合28亿美元）的援助资金。日本对非合作在规模上越来越呈现出战略性。

2018年7月，主题为“金砖国家在非洲：在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣”的金砖国家领导人第十次会晤在南非约翰内斯堡举行。自南非于2010年加入金砖机制以来，金砖合作机制已成为引领非洲国家进入新的国际合作平台的重要途径之一。基于国际政治经济环境的新变化，在南非召开的金砖国家领导人第十次会晤明确提出“加强多边主义，推进全球治理改革”的政策方向，并启动面向未来的“金砖国家新工业革命伙伴关系”。同时，以“金砖+”为平台，金砖机制将进一步拓展与其他发展中国家的合作伙伴关系。从本次金砖国家领导人会晤及其成果看，金砖国家与非洲国家的合作在领域和范围上进一步深化。

2018年9月，主题为“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”的中非合作论坛北京峰会在北京召开，会后发表了《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛—北京行动计划（2019-2021年）》两个重要文件，提出未来三年及今后一段时间中非合作的“八大行动”，中国政府宣布非洲国家提供600美元资金用于帮助非洲发展。

2018年中非合作论坛北京峰会，是中非关系在新的国际环境下进一步深化发展的表现：一是在发展战略目标上进一步对接。中非双方一致认同并同意共同建设中非命运共同体，其具体途径和目标是通过一带一路与非盟《2063年议程》及联合国2030年可持续发展议程的对接，实现中非双方的共同发展。二是推出对非经贸合作的“五个方面”和“八大行动”。五个方面包括：创新对非经贸合作机制；加强经贸合作区建设；鼓励企业扩大对非投资；促进中非贸易发展；开展自贸合作。这些内容是指导至少今后三年对非合作新的框架思路；“八大行动”是2015年《十大合作计划》的进一步延伸和升级，除了支持非洲工业化，还将在绿色发展、自贸区建设、升级经贸合作区等多领域落实相关支持措施。此外，人文交流领域提出成立“中国非洲研究院”的重大举措，中国非洲研究院的成立有利于弥补中非关系在文化教育、学术及智库交流等“软领域”的发展，有利于中非关系的可持续深化发展。

中非合作论坛2018年北京峰会最为突出的特点，是将中非合作提升至建设人类命运共同体的战略高度，同时将一带一路建设全面纳入中非合作，从而形成以共建中非命运共同体为战略框架，以中非合作论坛和一带一路为合作平台、内容与形式相统一的合作架构。从战略目标看，2018年北京峰会以及共建中非命运共同体和一带一路倡议下的中非合作，在近期是为应对大国单边主义和霸凌主义抬头，远期则是实现中非及至全球共同发展的战略合作框架。

总体上，2018年主要大国与非洲关系呈现出既有战略调整，亦有深化发展的趋势。欧盟、法国、日本以及包括中国在内的金砖国家等主要大国对非合作总体呈现深化发展趋势。

展望未来3—5年的大国与非洲合作，总的趋势是大国越来越重视非洲，非洲国家选择发展伙伴的范围也越来越广。鉴于美国特朗普政府对非政策过于强调美国利益，如果没有特定因素变化，预计特朗普总统任期内美国对非合作不会有太多亮点，非洲国家难以从美非关系获取实际好处；欧盟曾经并且继续成长为对非合作的重要一方，其对非合作力度和在非洲影响力将进一步提升；法国、日本以及英国等发达国家对非合作将不断推进；以中国和金砖国家为代表的新兴经济体国家对非合作将进一步加强。

(责编：常红、杨牧)