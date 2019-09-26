马拉维记者撰文：马中关系助推马拉维国家发展

10月1日，中华人民共和国将迎来新中国成立70周年庆典。

中国曾有几十年是世界上最贫穷国家之一。1978年，随着中国实行改革开放，采取了一系列国内外政策的改革措施，一切才开始改变。

这些改革措施逐步使中国发展成为现阶段全世界发展最快的国家，也是仅次于美国的世界第二大经济体。

基于这一背景，我认为可以用“艰苦奋斗终有回报”来形容中国过去短短41年对外开放从 “贫穷到富有”的发展历程。当然，马拉维要向中国学习的还有很多，以便在不久的将来实现更快的发展。

我在今年2月中旬抵达中国后，亲眼见证了中国政府为改善民生和基础设施所做的努力。正是这种辛勤的付出才创造了如今中国在经济、工业和军事方面取得的各项成就。

在即将到来的国庆节，中国人民可以尽情向全世界展现他们的自信与自豪。

2007年中马建交以来，马拉维得到了中方的大力支持，马拉维人民为中国取得的里程碑式成绩感到高兴。

如今，中国在利隆圭建造了宏伟的总统府、新国会大厦、最先进的宾古国际会议中心和宾古国家体育场，利隆圭的面貌焕然一新。

位于蒂约罗的马拉维科技大学和卡隆加-吉蒂帕公路也是中马合作的两项重要基础设施项目。

中国政府还向马拉维提供公务员短期培训，同时通过中国医疗队向马拉维公立医院提供安全保障以及各项医疗支持系统及设备。

在中国政府奖学金项目的资助下，许多马拉维学生已经完成或仍在中国各大高校的农业、工程、医学和传媒等领域学习，攻读本科和硕士学位。

简言之，自2007年中马建交以来，中国在推动马拉维国家发展进程中扮演了重要角色。即将到来的70周年庆祝大会不仅对中国十分重要，对马拉维来说也意义非凡。

值此新中国成立70年之际，衷心祝愿中国和中国人民万事如意！

（克里斯·恩莱恩为马拉维《国民报》记者，目前在中国参加2019年中非新闻交流中心项目。文章内容仅代表其个人观点。）

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