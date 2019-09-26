英国前副首相赫塞尔廷：中国拥有非凡潜力的未来

|英国前副首相赫塞尔廷勋爵在伦敦接受人民网专访
“中国各个方面都发生了如此全面的变化，从一种相当落后的封建农业经济转型到如今非常现代的经济。无论在技术方面，还是社会福利提升方面，都是我所知道的人类社会最为迅速、巨大的变革。”新中国迎来70华诞前夕，英国前副首相赫塞尔廷勋爵在伦敦接受人民网专访时如此表示。他认为，中国政策执行具有稳定性，既定的政策能被明确地推进实施，这是中国能够实现一个又一个历史性目标的重要原因。
曾在1995至1997年担任英国副首相的赫塞尔廷勋爵与中国有着深厚情缘。他亲身经历并参与了1997年香港回归中国，认为香港主权的成功移交对英国而言是与中国建立全新关系的机会。
作为中国人民的老朋友，他惊叹于中国70年来波澜壮阔的发展。
“我认为很难挑出唯一成就，因为迄今为止中国各个方面都发生了如此全面的变化，坦率地说，显然我们都知道，中国是从一种相当落后的封建农业经济转型到如今非常现代的经济。无论在技术方面，还是社会福利提升方面，都是我所知道的人类社会最为迅速、巨大的变革。这是毋庸置疑的。”
赫塞尔廷勋爵认为，中国政策的执行具有稳定性，既定的政策能得到坚定执行。过去40年证明了中国人民可以达成他们设定的目标，因而，任何质疑中国实力的人都是有违历史的。
在新中国成立70周年之际，赫塞尔廷勋爵表示，中国未来拥有非凡潜力。他希望中国以符合自身国家利益，同时也以符合世界和平与合作的共同利益的方式，来利用这种潜力，从而在国际舞台上发挥自身独特的更大的作用。（人民网伦敦9月25日电）
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