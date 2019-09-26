人民网>>国际

“海外看中国”系列访谈——

英国前副首相赫塞尔廷：中国拥有非凡潜力的未来

王一三  杨波  白天行

2019年09月26日11:34  来源：人民网-国际频道
 
英国前副首相赫塞尔廷勋爵在伦敦接受人民网专访
英国前副首相赫塞尔廷勋爵在伦敦接受人民网专访

“中国各个方面都发生了如此全面的变化，从一种相当落后的封建农业经济转型到如今非常现代的经济。无论在技术方面，还是社会福利提升方面，都是我所知道的人类社会最为迅速、巨大的变革。”新中国迎来70华诞前夕，英国前副首相赫塞尔廷勋爵在伦敦接受人民网专访时如此表示。他认为，中国政策执行具有稳定性，既定的政策能被明确地推进实施，这是中国能够实现一个又一个历史性目标的重要原因。

曾在1995至1997年担任英国副首相的赫塞尔廷勋爵与中国有着深厚情缘。他亲身经历并参与了1997年香港回归中国，认为香港主权的成功移交对英国而言是与中国建立全新关系的机会。

作为中国人民的老朋友，他惊叹于中国70年来波澜壮阔的发展。

“我认为很难挑出唯一成就，因为迄今为止中国各个方面都发生了如此全面的变化，坦率地说，显然我们都知道，中国是从一种相当落后的封建农业经济转型到如今非常现代的经济。无论在技术方面，还是社会福利提升方面，都是我所知道的人类社会最为迅速、巨大的变革。这是毋庸置疑的。”

赫塞尔廷勋爵认为，中国政策的执行具有稳定性，既定的政策能得到坚定执行。过去40年证明了中国人民可以达成他们设定的目标，因而，任何质疑中国实力的人都是有违历史的。

在新中国成立70周年之际，赫塞尔廷勋爵表示，中国未来拥有非凡潜力。他希望中国以符合自身国家利益，同时也以符合世界和平与合作的共同利益的方式，来利用这种潜力，从而在国际舞台上发挥自身独特的更大的作用。（人民网伦敦9月25日电）

  英文阅读：英国前副首相赫塞尔廷：中国拥有非凡潜力的未来

 

(责编：杨牧、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved