环球社评：在联大攻击中国，美方失理又失风度

美国方面借助联合国大会一般性辩论的舞台对中国贸易政策再次发起不实的攻击，指责中国拒绝实施2001年加入世界贸易组织时承诺的改革，“采取一种依赖大规模市场壁垒、巨额国家补贴、汇率操纵……强迫技术转让，以及大张旗鼓地窃取知识产权和商业机密的经济模式”。

这是联合国绝大多数成员国眼中的中国吗？绝大多数国家了解的是一个主张相互尊重和平等互利合作的中国，是一个用“一带一路”与各国共商共建共享的中国。大部分西方国家也与中国保持着良好正常的经济合作，它们中有的希望中国进一步开放市场，扩大市场准入，但它们对中国的意见肯定不像美方描述的那样夸张。

美方有一种严重的错觉，以为他们对中国的指责在联合国是有高度共鸣的，以为联合国大会开在纽约，会场上飘动的就是与美国相同的利益、认知和情感，他们指责中国就会一呼百应。这真是太可笑了，联合国恰恰充满了对“美国优先”的怨气，就是美国想要毁掉气候行动《巴黎协定》，也是它发动了全球贸易战，如今在联合国最孤立的不是别人，恰是美国自己。

美方一些人最近几年一再向世界耍大牌，搞强权，成为世界不确定性的头号来源，严重冲击了全球经济复苏。然而美方仗着自己块头大，嗓门高，一个劲的把自己的责任往别家头上甩。但我们要实事求是地告诉华盛顿：你们的贸易政策形象比北京差多了。破坏自由贸易、瘫痪WTO机制、大搞单边主义的都是你们。

中国高速发展的经济和迅速扩大的对外贸易向世界提供了大约30%的增长动力，比美国提供的还要高。更重要的是中国从不搞贸易强权，任何国家有贸易纠纷都采取协商的方式努力加以解决，同中国搞经济合作，所有国家都可以充分保持自己的尊严，不被政治要挟。

美国不仅GDP总量全球第一，人均GDP也高出欧洲主要国家一截，这种条件下居然有那么一些人觉得“吃亏了”!请问他们作为世界最富有的大国吃什么亏了？事实恰恰相反，问题其实出在一些人极力鼓吹的“美国特殊论”上，不仅要当第一，而且这样的第一不能面临任何竞争和挑战。WTO规则是美方主导制订的，可因为中国在这一规则下经过努力发展了起来，美方一些人就痛恨起了规则本身，认为它们做了中国高速发展的“帮凶”。一句话，对自己绝对有利的规则才是好规则，否则就是“不公平”，就是“吃亏”。

中美即将在10月初举行新一轮经贸高级别磋商，双方前一阶段为推动谈判开展了排除部分商品新征关税的积极互动，在这种时候发表针对对方的激烈言论很不恰当。就像美方在联合国大会上所说的，双方需要达成对彼此都有利的协议，一年半的打打谈谈证明，促进实现这个目标不是谁求谁的事，不是某一方的单方面责任，中美双方都需尽力，相向而行。

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