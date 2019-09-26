中国在西亚直接投资发展潜力巨大

人民网讯 9月24日，中国社会科学院西亚非洲研究所及社会科学文献出版社共同在京发布了《中东黄皮书：中东发展报告No.21（2018~2019）》。黄皮书指出，应努力推动中国在西亚直接投资迈上新台阶。

中国目前已是制造业大国、工程建设大国，企业资金也较为充裕。属于阿拉伯文化圈的西亚各国都是资源丰产国，各国经济总规模普遍中等偏下，除若干安全局势动荡国家之外，人均收入水平普遍在中等偏上；不属于阿拉伯文化圈的以色列、塞浦路斯则已跻身高收入水平国家之列。总体上，中国与西亚各国经济发展风格的差异都非常明显。正因为如此，中国和西亚国家之间开展直接投资合作，相互之间取长补短的可能性较大，中国企业以直接投资方式，积极拓展西亚市场，也不大会面临欧美各国对中国投资抱有的防范和遏制态度。正因为如此，考虑到目前中国直接在西亚各国存量占比仍相对较低，未来中国在西亚直接投资的发展前景广阔、潜力巨大。为此，建议政府和企业从以下方面积极开展工作，寻找机会，发掘潜力，不断深化中国在西亚各国的投资合作。

第一，发掘工程带动投资潜力，积极关注西亚地区PPP投资机会。目前，西亚各国基础设施建设和翻新改造的需求巨大，部分国家，如黎巴嫩等，还专门通过PPP投资法案。一方面，中国工程承包企业要积极参与西亚各国大中型基础设施工程的招投标，并且在适应工程业务扩张过程中，应该积极通过直接投资，在工程所在国开展分支机构建设和资产运营；另一方面，应注意跟踪东道国（地）的信息发布，发现PPP投资机会，积极参与PPP项目招投标，并由此积极参与基础设施项目建设的后期维护和运营。随着国内工程企业实力提升，要在资金管理、组织架构、战略管理上适应性转型，部分项目如本工程企业资金实力难以支持，要积极在国内寻求金融机构和其他合作者，组成企业联合体，以联合体方式参加境外PPP项目招投标。企业还应不断提升在境外承接PPP项目的国际竞争力，提高中资企业在西亚的PPP项目市场份额。

第二，发掘西亚地区新型能源和可再生能源领域投资机会。西亚地区是石油、天然气等传统能源的丰产区。但是，目前，传统能源国际市场行情走低，传统能源投资开发潜力已相对受限。从目前情况看，西亚约旦、沙特等国家也是新型页岩油、页岩气能源的高储备区，而所有西亚国家，由于特定的光照和气候条件，都具备开发太阳能的自然环境优势。部分西亚国家政府，如沙特等，正将开发太阳能等清洁能源，提高到降低石油依赖的战略高度，并纳入国家产业促进计划。2019年1月，中国汉能集团受沙特能源工业矿业部和工业集群署邀请，参加在沙特阿拉伯首都利雅得举办的国家工业发展及物流计划启动仪式，并与当地知名的Ajlan & Bros集团公司，签订在沙特建设薄膜太阳能产业园项目的投资意向协议，预计该项目投资金额达10亿美元以上。今后，中国政府部门、新型能源企业、清洁能源企业都应积极发掘类似合作机会，以促使新型能源和清洁能源成为中国西亚直接投资合作的新产业增长点。

第三，通过产业园和经贸园投资，发挥龙头企业在投资开发上的带动作用。相比在亚洲和非洲，中国在中东地区的产业园、经贸合作园投资仍相对不活跃，这当然与西亚各国偏向石化产品的产业结构有一定联系。不过，近年，西亚各国都已经出台规划，积极发展制造业，努力减轻国家经济对油气资源的依赖，这就为中国企业在西亚地区通过产业园、经贸合作园等方式，开展制造业投资提供了机会。因此，中国国内面临较大贸易摩擦和产能过剩的制造企业，中国资金实力相对雄厚的企业集团，都应加强对关于西亚各国产业园区投资环境和市场前景的调研，并积极从奇瑞中国伊朗汽车园、阿曼（杜库姆）中国产业园、阿联酋阿治曼中国城等园区的投资建设历程中，总结和学习经验、吸取教训。在此基础上，积极寻找园区投资机遇，争取通过龙头企业投资，带动批量中国制造、商贸企业“走出去”。

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