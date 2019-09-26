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阿联酋宇航员首次进驻空间站

2019年09月26日10:45  来源：新华网
 

　　新华社莫斯科9月25日电（记者栾海）阿拉伯联合酋长国首名宇航员哈扎·曼苏里搭乘的俄罗斯载人飞船“联盟MS-15”25日与国际空间站顺利对接，随后他与同乘飞船抵达的俄美宇航员正式进驻空间站。

　　据俄国家航天公司网站25日发布的消息，在莫斯科附近的地面飞行控制中心监控下，“联盟MS-15”自动航行近6小时后与空间站“星辰”号服务舱顺利对接。飞船内的3名宇航员随后进入空间站，与在站内驻守的6名宇航员会合。

　　按计划，曼苏里将在空间站内考察8天，10月3日与早先驻站的两名宇航员乘飞船返回地球。

　　曼苏里曾任阿联酋军队飞行员，去年在位于莫斯科远郊的加加林宇航员培训中心接受系统训练。

　　“联盟MS-15”飞船25日从哈萨克斯坦境内拜科努尔发射场发射升空。据悉，飞船此次还将约180公斤货物运抵空间站，其中包括用于太空实验、研究生物医学和地球物理学的装置。

　　俄国家航天公司专家表示，此次航天发射是“联盟-FG”型运载火箭的“谢幕”之旅，今后俄将用“联盟-2.1a”型火箭发射载人飞船。与“联盟-FG”相比，“联盟-2.1a”火箭具有更完善的发动机和俄国产数字化控制系统。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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