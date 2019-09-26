13国医生在南非完成中国聚焦超声消融手术培训

新华社约翰内斯堡9月25日电（记者荆晶）中国和南非有关机构共同组织的“聚焦超声无创治疗肿瘤技术发展中国家培训班”25日在约翰内斯堡举行结业仪式，来自13个国家的22名医生领取了结业证书。

此次培训班由中国科学技术部、中国科学技术交流中心主办，重庆市科学技术局、重庆医科大学、重庆高技术创业中心、南非克里斯·哈尼·巴拉瓜纳特医院联合承办，为期15天。

来自南非、菲律宾、贝宁、几内亚、摩洛哥、布基纳法索、阿尔及利亚、埃塞俄比亚、加蓬、突尼斯、马里、科特迪瓦、塞内加尔共13个国家的22名临床医生参加培训，获得中国科技部颁发的结业证书。

聚焦超声消融手术是一种不需开刀的手术，它将超声波聚焦到患者体内病灶，在焦点处产生高温并杀死病灶组织。

培训班以“治疗——让病人受伤害更小”的微无创医学理念为指导，讲授了聚焦超声消融手术的基础理论，进行了临床应用模拟培训和临床实践培训。学员亲身体验了中国完全自主知识产权的“海扶刀”等超声治疗系列设备。

重庆市科学技术局副局长牟小云在结业仪式上说，重庆医科大学在全球率先实现聚焦超声消融手术的新突破。自2012年以来，中国科技部资助重庆医科大学先后在中国、埃及、南非举办7届聚焦超声消融手术的系列培训班，培训了近40个国家的149名临床医生。

重庆医科大学党委副书记魏光辉说，重庆团队研制的具有完全自主知识产权的聚焦超声消融手术系列设备已出口到德国、英国、意大利、俄罗斯、日本等25个国家和地区。

结业仪式上，重庆医科大学生物医学工程学院与南非金山大学医学院签署了合作备忘录。双方将互派学生攻读硕士或博士学位，开展联合科研项目、研讨会等。

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