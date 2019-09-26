印尼马鲁古省发生6.8级地震

新华社雅加达9月26日电（郑世波）据印度尼西亚气象、气候和地球物理局网站报告，印尼马鲁古省26日上午发生6.8级地震，震中附近有较强震感，目前尚无人员伤亡报告。
地震发生在雅加达时间6时46分（北京时间7时46分），震中位于马鲁古省首府安汶市东北40公里处的陆地，震源深度为10公里。根据该局记录，安汶市和距离震中较近的岛屿、县市有较强震感。这次地震发生前2分钟，震中附近发生一次5级地震。
印尼国家抗灾署在社交媒体上发布消息说，地震已造成安汶市一座桥梁倒塌，安汶市一所大学部分建筑物也遭到破坏。
另据美国地质调查局地震信息网消息，本次地震震级为6.5级。
印尼地处环太平洋地震带，每年发生大小地震数千次。2018年9月，印尼中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震，地震及其引发的海啸造成2000多人死亡。
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