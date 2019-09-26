中国驻蒙古国大使馆举行庆祝新中国成立70周年暨中蒙建交70周年招待会

人民网乌兰巴托9月25日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使馆25日在此间举行庆祝新中国成立70周年暨中蒙建交70周年招待会。驻蒙古使馆邢海明大使及全体外交官、蒙古国国家大呼拉尔（议会）主席赞丹沙塔尔及国防、城建、农业、卫生、外交等各部部长或负责人、多名议员和社会各界人士、西藏自治区访蒙代表团、各国驻蒙外交使节、国际组织代表、华人华侨、留学生、中资机构代表、媒体记者等千余人出席。

中国驻蒙古国大使馆举行庆祝新中国成立70周年暨中蒙建交70周年招待会现场

邢海明在致辞中表示，70年前新中国成立，中国共产党带领中国人民找到了一条符合中国国情的发展道路。勤劳智慧的中国各族人民同心同德、艰苦奋斗，实现了国家从站起来到富起来、强起来。今天，在以习近平同志为核心的党中央领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，中国人民正昂首阔步走在实现中华民族伟大复兴中国梦的康庄大道上。

邢海明说，70年来中国始终不移的坚持独立自主的和平外交政策，坚持和平共处五项原则，奉行互利共赢的开放战略，坚决反对霸权主义、单边主义，支持多边主义，维护广大发展中国家的共同利益，为世界和平发展贡献了自身力量。习近平主席提出“一带一路”倡议和推动构建人类命运共同体理念，为世界经济增长开辟了新空间，为增进各国民生福祉作出了新贡献。

邢海明表示，过去的70年不仅见证了中国的发展，也见证了中蒙两国人民的友谊。70年前，中蒙两国正式建立外交关系。蒙古国是最早承认新中国的国家之一。1994年，两国修订中蒙友好合作条约，双边关系发展进入新时期。2014年习近平主席成功访问蒙古，中蒙建立全面战略伙伴关系。70年来，中蒙两国守望相助、互利共赢、相亲相近，在高层往来、政治互信、经贸合作和人文交流等领域交流合作取得了丰硕成果，大大增进了两国人民福祉，成为名副其实的好邻居、好朋友、好伙伴。

邢海明说，展望未来，中国的发展前景无限美好，中蒙关系的前景无限美好，人类社会和平发展的前景无限美好。中国人民将在朝着实现中华民族伟大复兴的中国梦的宏伟目标奋勇前进同时，同蒙古国人民和全世界人民一道，携手并肩，共同努力，朝着建设人类命运共同体的目标不断迈进。

9月25日，蒙古国国家大呼拉尔（议会）主席赞丹沙塔尔致辞

赞丹沙塔尔代表蒙古国政府和人民对新中国成立70周年和蒙中建交70周年表示热烈祝贺。他说，70年前新中国成立，勤劳的中国人民获得了自由，开始建设新国家，蒙古国和蒙古国人民第一时间予以欢迎和支持，宣布承认新中国并表达了合作意愿，蒙中两国从此正式建立外交关系。70年来，蒙中关系经历各个历史时期，克服苦难，日益巩固，迎来了蓬勃发展的新局面。

赞丹沙塔尔表示，70年来，我们的永久邻邦中国和勤劳的中国人民成功实现了促进经济社会发展，帮助人民摆脱贫困，建设幸福生活的历史性目标，受到全世界瞩目和广泛认同。随着改革开放、摆脱贫困等历史性政策和目标的成功落实，中国今天已经发展成为世界第二大经济体，国内生产总值占世界经济比重16%，对世界经济增长贡献率达30%。从2018年情况看，中国近年来每年减贫1000万人，2020年将实现农村人口全面脱贫。

赞丹沙塔尔说，蒙中关系已经进入历史最好时期。2014年中国国家主席习近平对蒙古国进行国事访问，两国建立全面战略伙伴关系。相信蒙中两国关系发展将为两国经济社会福祉和人民幸福生活带来实实在在的利益。过去70年里，中国为支持蒙古经济社会发展和人民生活改善，向蒙方提供了大量无偿援助和优惠贷款，我们对此不会忘记。直到今天，中方优惠贷款和无偿援助项目仍然为蒙古国作出重要贡献，乌兰巴托市交警局附近立交桥、新机场高速公路、乌兰巴托污水处理厂等项目的竣工和实施为蒙古国人民带来福祉，蒙方向中国政府和人民致以深厚谢意。

中国驻蒙古国大使馆举行庆祝新中国成立70周年暨中蒙建交70周年招待会文艺演出

招待会现场，中蒙双方嘉宾和各国友人进行了热烈交流，大家高度评价中国经济社会发展的辉煌成就以及中蒙关系和各领域务实合作取得的丰硕成果，纷纷祝愿中国繁荣昌盛，祝友好的中国人民幸福安康，祝愿中蒙两国关系不断发展，两国人民友谊地久天长。

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