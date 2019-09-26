新华国际时评：美国“救世主”心态可休矣

新华社华盛顿9月25日电 题：美国“救世主”心态可休矣

新华社记者刘晨

美国东部时间9月25日，美国国会参众两院外委会不顾中国人民的强烈反对，通过了由部分议员提出的所谓“2019年香港人权与民主法案”。对中国香港事务此般兴风作浪，折射出美国一些政客傲慢的“救世主”心态，暴露出其粗暴干涉中国内政的险恶用心，也反映出其在人权领域赤裸裸的双重标准。

香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，香港的未来和前途命运必须也只能掌握在包括香港同胞在内的全体中国人民手中，任何外国无权干涉。美国国会部分议员打着“民主与人权”的旗号，自诩“仲裁者”，试图通过“立法”方式插手香港事务、肆意妄言香港事务甚至扬言“惩罚”，是带有浓厚意识形态偏见、大国优越感的“长臂管辖”，无论从法理、情理还是逻辑上都站不住脚。

推出所谓“人权与民主”法案，是近期美国一些政客系列负面涉港言行中的一环。当香港发生游行示威，他们称之为“一道美丽的风景线”；对于少数激进分子接连制造暴力事件、严重破坏香港社会秩序，他们却选择性失明与失语；而对于香港特区政府和警方依法捍卫法治和秩序的正义之举，他们却极尽抹黑、诋毁、恫吓之能事。

实际上，美方一些政客的言行，恰恰暴露出其在人权领域毫无底线的双重标准。将香港街头暴力违法犯罪美化为争取人权，却把香港警方克制、文明执法污蔑为过度使用暴力；美方自身在种族主义、枪支暴力等问题上侵犯人权的行为劣迹斑斑，却道貌岸然地对他国人权事务指手画脚；美国一些政客经常跳起来指责别国干涉美内政，自己却公然与别国激进分裂分子勾结利用、肆无忌惮地干预别国内政。

这些政客所言所行肆无忌惮，大有把双重标准进行到底的架势。凡此种种，不难看出，美方一些人介入香港事务，并非真正关心港人福祉，而是别有用心。

一段时间以来，美国一些人总是想在对华关系上“做做文章”，对中国发展伸脚“使绊子”。美方将中国定义为“战略竞争对手”，在经贸、科技、台湾事务等多方面对中国施压，试图多管齐下遏制中国发展。如今，美方又开始打“香港牌”，翻云覆雨，劲头十足。

不过，不管美方一些政客如何兴风作浪，对香港事务如何颠倒黑白，他们妄图混淆视听的目的都绝不可能得逞。香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到了切实有效的贯彻落实，香港居民依法享有前所未有的广泛民主权利和自由，这是任何不带偏见的人所公认的客观事实。美方政客妄想在香港制造混乱、破坏香港繁荣稳定的可耻图谋，正遭到包括广大香港同胞在内的全体中国人民的强烈反对。

无论美方一些人如何上蹿下跳，如何卖力表演，他们祸害香港、遏制中国的企图都绝不会得逞。奉劝美方立即停止推进所谓涉港法案，停止干涉中国内政。中国的香港不需要伪善的“救世主”！

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