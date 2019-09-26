遭伊朗扣留英籍油轮或已起锚 英曾拒“换船”提议

一家油轮动态信息追踪网站24日说，据他们的监测图像，遭伊朗扣押两个多月的英国油轮“史丹纳帝国”号已经起锚。

伊朗政府发言人阿里·拉比埃23日宣布，释放这艘英国油轮的“法律程序已经完成”，油轮可以起程离开。

“油轮追踪”网站在它的社交媒体“推特”账户说：“由‘星球实验室’今早捕获的卫星图像显示，‘史丹纳帝国’号已经离开锚位，即北纬27.07度、东经56.25度。”

按这家网站的说法，“自8月第二周以来，它一直停在那里”。

不过，“史丹纳帝国”号船东、瑞典斯特纳布尔克公司暂时没有证实油轮起程的消息。这家企业的首席执行官埃里克·霍内尔24日确认，油轮在港内移动，但当前仍在阿巴斯港。

伊朗方面7月19日扣押“史丹纳帝国”号，理由是它通过霍尔木兹海峡时违反多项海事规定，包括“逆行”、与一艘伊朗渔船相撞并造成损失、“无视”渔船发出的求救信号。伊方4日释放7名船员，其余16名船员仍在船上。

英国海外领地直布罗陀当局7月4日在英国海军协助下扣押悬挂巴拿马旗、装载伊朗原油的“格蕾丝一号”，指认它违反欧洲联盟制裁、向叙利亚运送原油。直布罗陀当局8月15日放行油轮。油轮随后改名为“阿德里安·达里亚一号”、改挂伊朗旗，最终停靠地中海沿岸。

英国先前拒绝与伊朗“换船”的提议，而伊朗也多次否认两起扣船事件有关联。（田野）【新华社微特稿】

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