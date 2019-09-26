蒙古国国家大呼拉尔主席说蒙中关系处于历史最好时期

新华社乌兰巴托9月25日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国国家大呼拉尔（议会）主席赞丹沙塔尔25日表示，蒙中两国关系处于历史最好时期。
当天，在由中国驻蒙古国大使馆举办的庆祝新中国成立70周年暨中蒙建交70周年招待会上，赞丹沙塔尔致辞说，2014年蒙中建立全面战略伙伴关系以来，两国关系发展迅速，两国人民也从中获得了实实在在的收益。赞丹沙塔尔祝贺中华人民共和国成立70周年，认为中国在过去70年中取得了举世瞩目的伟大成就。
他说，70年来，中国为支持蒙古国经济社会发展和人民生活改善，向蒙方提供了大量无偿援助和优惠贷款，对此，蒙古国人民不会忘记。直到今天，中方优惠贷款和无偿援助项目仍在为蒙古国的发展起着重要作用。他对中国政府和中国人民深表谢意。
赞丹沙塔尔说，乌兰巴托市的污水处理厂、棚户区改造和立交桥等众多中方优惠贷款和无偿援助项目正在启动或实施。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】