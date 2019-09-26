蒙古国国家大呼拉尔主席说蒙中关系处于历史最好时期

新华社乌兰巴托9月25日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国国家大呼拉尔（议会）主席赞丹沙塔尔25日表示，蒙中两国关系处于历史最好时期。

当天，在由中国驻蒙古国大使馆举办的庆祝新中国成立70周年暨中蒙建交70周年招待会上，赞丹沙塔尔致辞说，2014年蒙中建立全面战略伙伴关系以来，两国关系发展迅速，两国人民也从中获得了实实在在的收益。赞丹沙塔尔祝贺中华人民共和国成立70周年，认为中国在过去70年中取得了举世瞩目的伟大成就。

他说，70年来，中国为支持蒙古国经济社会发展和人民生活改善，向蒙方提供了大量无偿援助和优惠贷款，对此，蒙古国人民不会忘记。直到今天，中方优惠贷款和无偿援助项目仍在为蒙古国的发展起着重要作用。他对中国政府和中国人民深表谢意。

赞丹沙塔尔说，乌兰巴托市的污水处理厂、棚户区改造和立交桥等众多中方优惠贷款和无偿援助项目正在启动或实施。

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