以色列逮捕一名巴勒斯坦部长

新华社拉姆安拉9月25日电 巴勒斯坦消息人士25日说，巴勒斯坦耶路撒冷事务部长法迪·希德米当天在其位于东耶路撒冷的家中被以色列警方逮捕。

以色列警方当天证实了这一消息，称逮捕希德米是因为他在东耶路撒冷“从事政治活动”，违反了以色列相关法律。此前，希德米曾多次遭到以色列警方逮捕。

巴勒斯坦解放组织（巴解组织）谴责以方这一逮捕行动。巴解组织执委会成员阿德南·胡斯尼对新华社记者说，以方频繁在耶路撒冷逮捕巴勒斯坦人的做法是对耶路撒冷居民权利的侵犯。

据悉，以色列警方当天还进入巴勒斯坦耶路撒冷省长阿德南·盖斯在东耶路撒冷的家中搜查，并在东耶路撒冷和约旦河西岸逮捕了另外14名巴勒斯坦人，在希伯伦附近强制拆除了两处巴勒斯坦居民住房。

巴方坚持建立一个以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国。而以色列1967年占领东耶路撒冷后，单方面宣布整个耶路撒冷为其“永久、不可分割的”首都。

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