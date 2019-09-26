王毅出席安理会联合国与区域组织反恐合作公开会

新华社联合国9月25日电（记者徐晓蕾 潘丽君）当地时间9月25日，国务委员兼外交部长王毅在纽约联合国总部出席安理会联合国与区域组织反恐合作公开会。

王毅表示，恐怖主义是人类公敌。反恐是各国共同责任。当前国际反恐形势依然严峻复杂，极端思想与恐怖主义的密切关系更加突出。国际反恐合作只能加强不能削弱。各国应树立人类命运共同体意识，综合施策，标本兼治，共同打击恐怖主义，推动热点问题政治解决，倡导不同文明和宗教相互尊重、和谐共处。

王毅强调，面对新一轮恐怖主义回潮，中方主张：

一要统一标准，保持严打高压态势。恐怖活动无论是谁发动，无论发生在何时何地，无论持何理由，都必须坚决打击。不能搞双重标准，不能搞选择性反恐，不能利用恐怖势力谋求地缘政治利益，更不能将恐怖主义与特定国家、民族和宗教挂钩。

二要突出重点，打击网络恐怖主义。互联网不能成为恐怖分子的“自由天堂”。要重点打击恐怖组织利用互联网传播极端思想，煽动恐怖活动。

三要重在预防，消除恐怖主义根源。要积极采取去极端化举措，阻遏极端思想传播，让恐怖主义没有滋生的土壤。要摒弃“文明冲突”论调，让恐怖主义没有可乘之机。从根本上解决恐怖主义，还是需要发展，尤其是可持续发展。

四要加强合作，发挥联合国核心作用。广大会员国自身要作出努力，联合国及安理会应发挥核心作用，在国家、地区、全球层面加强协调，积极落实《联合国全球反恐战略》和安理会相关决议。中国将继续深入参与国际反恐合作。

王毅介绍了中国新疆为预防性反恐和去极端化采取的措施，强调中国新疆自治区政府采取积极措施，借鉴其他国家的作法，依法推进预防性反恐和去极端化工作，有效遏制了恐怖活动多发频发的势头，最大限度保障了全疆近2500万人民群众的生存权、发展权等基本权利，受到了包括新疆各族人民在内中国人民的支持和拥护。去过新疆的外国人士都承认这一基本事实。实践已经证明，新疆采取的去极端化举措卓有成效，是预防性反恐的有益探索，是对联合国《防止暴力极端主义行动计划》的具体落实，也是中国对国际反恐事业的重要贡献。王毅强调，美国等个别西方国家不顾基本事实，出于他们的政治目的，攻击抹黑中国的正当举措，中方坚决反对，国际社会也不会认同。

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