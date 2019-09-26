王毅：新疆预防性反恐和去极端化措施是中国对国际反恐事业的贡献

新华社联合国9月25日电（记者潘丽君 徐晓蕾）当地时间9月25日，国务委员兼外交部长王毅在纽约联合国总部出席安理会联合国与区域组织反恐合作公开会。

王毅在发言中介绍了中国新疆为预防性反恐和去极端化采取的措施，强调中国新疆自治区政府采取积极措施，借鉴其他国家的做法，依法推进预防性反恐和去极端化工作，有效遏制了恐怖活动多发频发的势头，最大限度保障了全疆2500万人民群众的生存权、发展权等基本权利，受到了包括新疆各族人民在内的全中国人民的支持和拥护。去过新疆的外国人士都承认这一基本事实。实践已经证明，新疆采取的去极端化举措卓有成效，是预防性反恐的有益探索，是对联合国《防止暴力极端主义行动计划》的具体落实，也是中国对国际反恐事业的重要贡献。王毅强调，美国等个别西方国家不顾基本事实，出于他们的政治目的，攻击抹黑中国的正当举措，中方坚决反对，国际社会也不会认同。

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