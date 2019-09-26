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12名“伊斯兰国”武装分子在伊拉克西部被打死

2019年09月26日09:15  来源：新华网
 

　　新华社巴格达9月25日电（记者 张淼）伊拉克军方25日说，伊拉克安全部队和美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟当天在伊西部安巴尔省发起清剿行动，打死12名“伊斯兰国”武装分子。

　　伊拉克联合行动指挥部发表声明说，伊安全部队当天在安巴尔省首府拉马迪以北沙漠地带对一个“伊斯兰国”武装分子藏匿点采取行动，在地面交火中打死7名武装分子，摧毁3辆装有爆炸装置的汽车。

　　此外，伊拉克军方和国际联盟还出动军机，对该藏匿点实施空中打击，打死5名武装分子。

　　2017年12月，伊拉克宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前伊拉克境内仍有一些极端分子伺机发动袭击。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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