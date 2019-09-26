美国白宫公布特朗普与乌克兰总统通话记录

新华社华盛顿9月25日电（记者孙丁 邓仙来）因有人举报美国总统特朗普涉嫌在电话通话中寻求外国势力调查政敌，美国国会众议院24日启动对特朗普的弹劾调查。在舆论压力下，美国白宫25日公布特朗普与乌克兰总统泽连斯基今年7月一次电话通话的记录。

记录显示，这次电话于7月25日进行，持续约30分钟。特朗普在电话中称美国前副总统、民主党总统竞选人拜登曾干预乌克兰司法，导致乌克兰检察机关有关拜登之子亨特的调查结束。特朗普表示希望乌方调查此事，并表示会让自己的私人律师和美国司法部长联络泽连斯基。泽连斯基则表示，他会让乌克兰新任总检察长调查相关情况。

在通话中，特朗普对泽连斯基赢得乌克兰总统选举表示祝贺。两人讨论了美乌关系，同时批评某些欧洲国家对乌克兰支持不够。特朗普谈到乌克兰的经济状况，但未直接提及对乌军事援助。

特朗普25日在纽约与前来出席联合国大会活动的泽连斯基会面。特朗普对媒体表示，他没有在通话中对乌克兰施压，国会的弹劾调查是“政治迫害”。泽连斯基表示，他不想卷入美国大选，也没有人对他施压，乌克兰是一个独立国家。

美国国会众议长佩洛西25日表示，特朗普要求外国政府为其政治活动提供帮助，这有违总统的宪法职责，损害国家安全，也破坏了美国选举的诚信度。她表示，特朗普不能凌驾于法律之上，国会将追究他的责任。

据美国媒体近期报道，美国一名情报界人士今年8月检举特朗普在与泽连斯基的电话通话中以军事援助为筹码施压对方调查拜登父子，特朗普政府随后阻拦国会知悉相关情况。这一“电话门”事件震动美国朝野。民主党人指责特朗普滥用职权谋求个人利益以及寻求外国势力干预美国总统选举。佩洛西24日宣布，众议院将启动针对特朗普的弹劾调查。

据报道，特朗普在与泽连斯基通话数天前下令暂缓向乌克兰发放约4亿美元的军事援助。但特朗普24日否认施压乌克兰方面调查拜登父子以换取军事援助。

拜登于2009年至2017年任美国副总统，今年4月宣布竞选下届美国总统。（参与记者：刘阳）

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