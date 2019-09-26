美众院对特朗普启动弹劾调查 总统：这是“猎巫”

美国国会众议院议长南希·佩洛西24日宣布对总统唐纳德·特朗普发起弹劾调查，指认后者滥用总统权力施压他国，寻求对方协助打压总统竞选对手。

特朗普否认施压，指认弹劾调查是“猎巫”。

【指认背叛】

佩洛西24日与民主党籍国会议员举行闭门会议，会后宣布对特朗普启动弹劾调查。这名民主党籍众议长说：“特朗普的行动显露不光彩事实，总统背叛他的椭圆办公室、背叛我们的国家安全，背叛我们选举的公正性。”

佩洛西所提特朗普的行动，由一名美国情报系统官员告发，内容是特朗普今年7月25日与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通电话时，以大约4亿美元军事援助为筹码，要求乌方调查美国前副总统、民主党人乔·拜登父子的“黑料”。

拜登是2020年美国总统选举的热门竞选人。

与泽连斯基通话几天前，特朗普下令冻结那笔对乌克兰军事援助，而后重新放行。

佩洛西说：“总统必须承担责任。没有人能够凌驾于法律之上。”

【要亮记录】

就众议院启动弹劾调查，特朗普在社交媒体“推特”迅速回应，指认弹劾调查是“猎巫”和“骚扰总统”。

特朗普承认与泽连斯基通话时谈及拜登并一度冻结对乌克兰军事援助，否认以军事援助要挟乌方调查拜登。按特朗普的说法，暂缓发放援助意在敦促欧洲援助乌克兰。

特朗普24日承诺，次日公开7月25日与泽连斯基通话文字记录，内容“完整、完全解密、没有涂改”，相信记录能够证明那次通话“友好且完全妥当”。

“当你看到那次通话的文字记录，”特朗普说，“你会明白，那次通话完美，不能再好。”

【对峙加剧】

这是美国国会时隔二十多年再次对总统启动弹劾调查。上次1998年弹劾调查针对时任总统比尔·克林顿，众议院随后发起弹劾动议，最终遭参议院否决。

按照美国宪法，如果超过半数众议员同意弹劾总统，便可向参议院提交动议。罢免总统需要三分之二以上参议员同意。

美联社报道，截至佩洛西宣布启动弹劾调查，大约三分之二民主党众议员表明支持弹劾调查。

众议院情报委员会主席、民主党籍议员亚当·希夫说，那名爆料情报官员可能本周赴众议院作证，正与他的代理律师联系。参议院24日通过一项决议，要求将那名官员的告发文件提交参众两院情报委员会。

民主党在众议院掌握多数议席，意味民主党无需共和党支持即可在众议院发起弹劾动议。不过，共和党掌握参议院多数席位，可能立即否决弹劾动议。

迄今尚无美国总统遭弹劾罢免。前总统理查德·尼克松1974年遭弹劾前辞职，第17任总统安德鲁·约翰逊和克林顿的弹劾动议都在参议院止步。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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