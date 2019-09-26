中国驻南非大使馆举行国庆70周年招待会

人民网比勒陀利亚9月25日电 （记者 万宇）25日，中国驻南非大使林松添和夫人倪玲玲参赞兼总领事在使馆举行招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。南非政府代表、高教和科技部长、南非共产党总书记恩齐曼迪出席并致辞。 南非人居、水利和公共卫生部长西苏鲁，社会发展部长、非国大国际关系委员会主席祖卢，南非国民议会国际关系与合作委员会主席马哈贝拉拉，非国大、南非共等政党高层，军方代表，工商、学术、媒体人士，各国驻南使节、中资机构和华侨华人代表以及在南非访问的贵州文艺演出团、福建泉州非遗艺术家等600余名来宾出席招待会。

林松添大使在致辞中以翔实数据，从人均GDP、贸易投资、科技创新、脱贫等各领域发展新旧纵横对比，全面回顾新中国成立70年，特别是改革开放40多年来的光辉历程和伟大成就，指出中国共产党带领中国人民披荆斩棘、砥砺奋进，坚持走中国特色社会主义道路，坚持改革开放，实现了国家富强、民族振兴、人民幸福，并为世界和平、稳定与繁荣做出了重大贡献，创造了人类史上的发展奇迹，为世界人权事业树立新典范。

林大使表示，中南是全面战略伙伴。中国愿同南非分享发展成果和巨大市场，全面深化各领域友好互利合作，实现合作共赢、共同发展，更好造福两国和两国人民。

恩齐曼迪在致辞中代表南非政府和人民热烈祝贺新中国成立70周年。积极评价南中全面战略伙伴关系，表示南中关系根植于两国之间的相互理解、理念相通、互利合作。他说，今年，两国将举办新一届南中双边委员会会议。两国高层互访引领和推动南中关系实现了新发展，给两国人民带来了实实在在利益。

恩齐曼迪说，南方高度赞赏两国在中非合作论坛和“一带一路”框架下合作密切，这不仅充分体现了南中关系的深度和广度，也高度契合了非盟《2063年议程》以及非洲各国发展需求。中国是南非最大的贸易伙伴，南非是中国在非洲的最大贸易伙伴，南方高度重视并期待更多中国企业对南投资。他介绍说，中国在5G技术方面引领世界。南中应充分利用科技创新推动经济社会转型。

来宾们纷纷祝贺新中国成立70周年，盛赞70年来中国取得的辉煌成就。来宾还感谢中国为促进世界和平、发展与繁荣作出的重大贡献，认为正是中国长期对南对非高度重视和投入，带动了非洲大陆群体性崛起，期待中国为南非、非洲和世界发展繁荣做出新的更大贡献。

林松添大使在招待会前举行媒体吹风会，回答记者关于中国70年发展成就以及中美贸易战对世界经济的影响及其前景等问题，并接受南非卫星电视五台专访。

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