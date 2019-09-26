英最高法裁定议会休会“不合法” 约翰逊拒绝辞职

英国最高法院24日作出终审判决，裁定首相鲍里斯·约翰逊实施议会休会5周的举措“不合法”，因而“无效”。

议会下院议长约翰·伯科随后宣布，议会下院将在25日复会。

【一致裁决】

英国最高法院上周三度举行听证，审理数起状告政府的诉讼。11名法官24日作出终审判决，裁定约翰逊请求女王伊丽莎白二世批准议会休会“不合法”，因而“不具效力”。

最高法院院长布伦达·黑尔说，实施议会休会的举措之所以不合法，是因为“它在没有合理理由的情况下损害并阻碍了议会践行自身宪法职能的能力”。

“这是11名法官一致的裁决，”黑尔说，“（现在应当由）议会、特别是上下两院的议长来决定接下来做什么。”

经女王伊丽莎白二世8月28日批准，英国议会本月3日结束夏季休会后，10日凌晨起再次休会，定于10月14日复会。而10月31日是英国脱离欧洲联盟的“大限”。

按照约翰逊政府的说法，10月14日女王将作例行年度议会演讲，由此标志议会新会期开始。

【立即复会】

英国议会下院议长伯科对最高法院的裁决表达欢迎，说议会必须立即复会。“为达到这一目标，我将即刻与各政党领导人磋商，这是当务之急。”

英国“反脱欧”民间人士吉娜·米勒说，最高法院的裁决确认，“我们是一个法治国家，任何人、即便是首相，都不能凌驾于法律之上”。

米勒先前向位于伦敦的英国高等法院提出司法审查申请，要求法官裁决过长休会期属“滥用职权”。申诉遭高等法院驳回后，米勒获保守党籍前首相约翰·梅杰和多个反对党支持，向最高法院提起上诉。

伯科当天晚些时候宣布，议会下院将在25日复会，但不会举行首相问答。

伯科说，他已指示下院工作人员采取必要举措，确保下院25日11时30分复会。

【拒绝辞职】

媒体分析，一方面，最高法院裁决让议会有机会继续阻击约翰逊主张的“无协议脱欧”；另一方面，裁决引发不少要求约翰逊辞职的呼声，让他面临压力。

英国最大反对党工党党首杰里米·科尔宾24日敦促约翰逊辞职，提前选举。

“我请求鲍里斯·约翰逊……考虑他的职位，成为在位时间最短的首相，”科尔宾在一场工党会议上说，应当提前举行选举，“选出一个尊重民主（原则）的政府”。

针对媒体有关工党是否会推动对约翰逊发起不信任投票的提问，工党发言人拒绝回应。

按照日程安排，约翰逊25日将在美国纽约出席联合国大会。他24日在纽约告诉媒体记者，他“不赞同但尊重”最高法院裁决。这一裁决妨碍了他试图达成一份“脱欧”协议的努力，但依据现有法律，英国将在10月31日如期“脱欧”。

“依照法律，我们会在10月31日离开（欧盟），”约翰逊说，“我非常希望我们能达成一份协议，我认为英国民众想要看到议员们一起为国家利益做成这件事，这是我们准备做的事。”

首相办公室说，约翰逊不会辞职，他将提前结束行程，连夜返回英国。（闫洁）（新华社专特稿）

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